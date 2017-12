Paris : Neymar sera-t-il de retour cette semaine ?

Samedi, après la victoire du PSG contre Lille (3-1), on a appris que Neymar avait pris l’avion pour rentrer au Brésil.

Le joueur parisien a dû subitement quitter la Capitale afin de régler un problème familial. Un voyage qui laisse à penser que l’ancien joueur du FC Barcelone sera absent mercredi à Strasbourg, pour le 8eme de finale de Coupe de la Ligue. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce lundi, Unai Emery est resté assez évasif sur la date de retour de Neymar, mais a prévenu qu’il lui laisserait le temps nécessaire. « Il m’a appelé samedi matin pour me dire qu’il y avait quelque chose dans sa famille et me demander si le club et moi étions d’accord pour le laisser partir au Brésil », a déclaré l’entraîneur du PSG. « C’était important pour lui. Le côté humain est important, parfois le travail passe après. C’est important qu’il soit bien. C’est un voyage long, nous sommes en contact avec lui. Je pense qu’il sera absent trois ou quatre jours mais je ne sais pas quand il va rentrer. Peut-être qu’il sera là demain (mardi) et pourra jouer à Strasbourg mercredi, peut-être que ce sera contre Rennes samedi. Mais s’il ne joue pas, c’est qu’il a besoin d’être rassuré là-bas auprès de sa famille. » Si Neymar manque le déplacement du PSG à Strasbourg, le club de la Capitale se rendra en Alsace décimé. Adrien Rabiot est en effet forfait pour ce match et Thiago Silva demeure incertain. Quant à Thiago Motta, si Unai Emery a annoncé qu’il serait enfin « prêt cette semaine », il y a fort à parier qu’il ne soit pas aligné dès ce mercredi.