Paris : Le futur maillot se dévoile

On savait que Liverpool et Manchester United ne jouaient pas dans la même cour cette saison, mais de là à ce que l’écart soit aussi grand sur le terrain...

19 points d'écart !

Le choc de cette 17eme journée de Premier League a apporté une démonstration terrible de l’écart qui sépare aujourd’hui l’équipe de Jürgen Klopp de celle de José Mourinho. Acculés dans leurs trente derniers mètres pendant toute la première période, les Red Devils n’ont pas vu le jour dans l'entame de ce 200eme derby d'Angleterre. Sauvés par De Gea sur un tir de Firmino (7eme), ils ont ensuite vu la frappe de Fabinho passer juste à côté du poteau gauche (9eme). Mais le gardien espagnol n’a rien pu faire quand Mané, servi à merveille par Fabinho dans la surface, a enchaîné contrôle de la poitrine et reprise de volée face à lui (24eme). Miraculé, Manchester United a quand même réussi à regagner les vestiaires à hauteur de Liverpool, grâce à une grosse faute de main d’Alisson sur un centre de Lukaku, qui a permis à Lingard de marquer dans le but vide (33eme).Un peu moins dominateurs en deuxième période, mais toujours supérieurs à leurs adversaires, les Reds se sont encore créés les meilleures occasions. Firmino, après s’être défait de quatre adversaires dans la surface de réparation mancunienne, a tenté de surprendre De Gea d’un pointu, mais le gardien de MU a repoussé en corner (52eme). C’est finalement l’entrée de Shaqiri qui a permis à Liverpool de faire la différence et d’être récompensé. A peine apparu sur la pelouse, le lutin suisse a bénéficié d’un numéro de Mané et de plusieurs contres favorables pour envoyer un tir sous la barre (73eme). Et, moins de dix minutes plus tard, trouvé par une talonnade de Firmino à l’entrée de la surface, il s’est offert un doublé avec la complicité de Bailly, qui a dévié sa frappe (80eme). Héros du jour, Shaqiri permet aux siens de reprendre la tête de la Premier League avec un point d’avance sur Manchester City. Sixième, Manchester United compte déjà 19 points de retard…