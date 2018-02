Paris : Le club donne des nouvelles de Neymar

Tard ce lundi soir, le Paris Saint-Germain a publié sur son site Internet un communiqué médical...

Objectif : donner des nouvelles de Neymar et Marquinhos, tous les deux blessés au sortir du Clasico remporté dimanche contre l’OM (3-0). Pour le premier, les examens complémentaires (échographie et scanner) ont confirmé le premier diagnostic, à savoir une entorse antero externe de la cheville droite. Toutefois, il faut y ajouter l’existence d’une fissure du cinquième métatarse, ce qui pourrait compliquer la guérison de l’ancien Barcelonais. Aucune estimation d’indisponibilité n’est fournie par le club de la Capitale, qui maintient donc le suspense quant à la participation de Neymar au 8eme de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Le même doute subsiste pour Marquinhos. Titulaire face à Marseille, le défenseur auriverde souffre lui d’une lésion musculaire de grade 1 du quadriceps gauche (ndlr : le grade 1 correspond au stade de gravité le moins élevé). On se dirige donc vers un feuilleton qui durera toute la semaine, pour savoir si les deux internationaux brésiliens seront en mesure de tenir leur place, mardi prochain au Parc des Princes.