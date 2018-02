Paris : Emery a aimé la prestation collective

Découvrez la réaction d'Unai Emery après le succès parisien contre Marseille dimanche.

Unai Emery, quelles sont les nouvelles de Neymar ?

Les premiers examens pratiqués dans le vestiaire font état d’une entorse. On va faire des examens plus poussés pour en savoir plus. Il est plus tranquille maintenant, et on va être patient avant de se prononcer. Pour le Real ? Je ne peux pas vous répondre aujourd’hui, mais j’ai envie de vous dire oui.

Quelle analyse faites-vous de votre victoire 3-0 ?

On a fait un match très sérieux. On a joué ensemble. Ce type de match ne permet de chercher le dribble, il y a beaucoup de contacts, ce qui est normal car c’est un Clasico. Tactiquement, les équipes qui nous mettent une grosse pression nous empêchent d’avoir une possession, et c’est important de faire les différences sur les espaces qui s’ouvrent à nous. On n’a pas concédé beaucoup d’occasions mais ça n’était pas simple d’imposer notre jeu.

Allez-vous procéder à beaucoup de changements mercredi en Coupe de France ?

On va voir. C’est vrai que dans les matchs contre Marseille, il peut se passer des choses comme aujourd’hui avec la blessure de Neymar. Combien de changements ? Je ne sais pas. La Coupe de France reste très importante pour nous. On va bien se préparer pour avoir un onze compétitif.

Comment avez-vous trouvé Lassana Diarra ?

Je suis content de lui. Nous avons fait une planification pour lui et pour Thiago Motta, qui est entré en jeu. On va réfléchir pour mercredi, mais on va travailler les deux options.

Si Neymar venait à être absent plusieurs matchs, peut-on envisager un changement de système ?

Nous avons travaillé le 4-3-3 avec tous les joueurs, avec ou sans Neymar. L’équipe se sent bien dans son système. Nous espérons que ce ne sera pas grave, mais il y a d’autres joueurs qui ont envie d’aider l’équipe, d’être performants, et je suis tranquille. Je suis à la fois optimiste pour Neymar, et en plus confiant vis-à-vis des autres joueurs.

Kylian Mbappé a marqué, est-ce une donnée importante pour vous ?

La confiance d’un joueur est très importante. Il a marqué et c’est important. Il a aussi fait un bon match.

Propos recueillis par R.F au Parc des Princes