Papa Bouba Diop « mon but contre la France est mon meilleur souvenir ; Sadio Mané va gagner le ballon d’or »

Papa Bouba Diop, c’est le premier buteur sénégalais en coupe. L’homme qui a manqué le fameux but contre la France en 2002. Discret, la légende sénégalaise s’est entretenue avec SoFoot. Occasion saisie par l’ancien joueur du Rc Lens de revenir sur la coupe du monde 2002 et la prochaine coupe du monde 2018.

Pape Bouba Diop et sa bande (El Hadi Diouf, Aliou Cissé, Fadiga, Henri Camara…) ont été les premiers à qualifier le Sénégal à une phase finale de coupe du monde. En 2002, les lions du Sénégal avaient marque de leur patte les pelouses coréennes. En effet, en match d’ouverture le Sénégal avait crée la surprise en battant la France, championne du monde en titre, sur le score d’un but à zéro. Un but historique marqué par Papa Bouba Diop « Oui bien sûr. C’est quelque chose qui marquera ma vie pour toujours. Quatre ans avant, en 1998, on était devant la télé. Au Sénégal, on était pour la France. Quand ils ont gagné, on était dans la rue, on jubilait. Alors quatre ans après, tu marques contre cette équipe… C’est un truc qui a marqué toute ma vie, mes enfants, ma famille. C’est quelque chose que personne n’oubliera jamais au Sénégal. J’y repense parfois, et je me rends compte que le monde du foot, c’est fou.» se souvient l’ex international sénégalais. Finaliste à la coupe d’Afrique 2002, un but contre la France et une bonne coupe du monde, avait valu à Pape Bouba Diop de terminer à la 21ème place (à égalité avec El Hadji Diouf) du ballon’or 2002 « je me rappelle ! Je l’ai raconté à mon fils cette année. J’ai fini 21e quand même (avec deux votes, ndlr). Mais le but contre l’équipe de France reste mon meilleur souvenir. La France nous avait colonisés, on parle français, on rêvait tous d’y aller un jour. Et puis on joue dans le championnat de France, donc il y a plein de choses qui font que c’est spécial. C’est dans l’histoire. ».

Même s’il vit actuellement à Lens, Pape Bouba Diop garde un œil sur l’équipe nationale actuelle du Sénégal. Sur le groupe du Sénégal, il pense que la bande à Sadio Mané peuvent faire mieux que la génération 2002 « C’est un très bon tirage, on ne peut pas avoir mieux. Avec ça, ils peuvent faire mieux que nous en 2002. »

Sur Sadio Mané, la star du Sénégal, l’ex joueur de Fulham, de Portsmouth… est dithyrambique « Sadio Mané, ça va être quelque chose. Je pense qu’il sera Ballon d’or d’ici quelques années. Ce qu’il fait… C’est un bonheur de le voir jouer. Mais il faut qu’il continue de travailler comme ça. Messi et Ronaldo ne vont pas tarder à prendre leur retraite. Il va y avoir de la concurrence avec les joueurs qui arrivent derrière. Pour Sadio, il faut garder le tempo quoi. C’est la star aujourd’hui, mais il faut que toute l’équipe soit derrière lui. » a lâché l’ex international sur Sofoot.