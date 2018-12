Özil (Arsenal) ouvert à un départ vers l’Italie ?

Mesut Özil ne se sentirait plus à son aise à Arsenal et se serait montré ouvert à un départ vers la Serie A l’été prochain.

Qui pour tenter le coup ?

Entre Mesut Özil et Unai Emery le torchon ne brûle pas mais ce n’est pas l’amour fou entre les deux malgré le port du brassard pendant 4 rencontres. Touché au dos, l’Allemand n’est plus dans le groupe depuis deux matchs et avait regardé le succès à Bournemouth du banc (2-1). Selon les médias anglais,et c’est en partie ce mal-être qui le pousserait à envisager un départ l’été prochain. Débarqué en 2013 à Arsenal contre 47 millions d’euros, Özil est sous contrat jusqu’en 2021 avec les Gunners et ne sera pas brader.Sa valeur marchante est toujours au-dessus des 40 millions d’après Transfermarkt. Après la Bundesliga, la Liga et donc la Premier League, le jeune ex-international allemand aimerait goûter à la Serie A d’après TuttoMercatoWeb. Seulement avec un tel prix demandé, les clubs ne sont pas nombreux.. Du côté de Milan, les deux clubs de la ville sont tenus par le fair-play financier et ne pourront se mettre sur le coup qu’en cas de feu vert de l’UEFA. Quoi qu’il arrive, Özil a encore six mois pour inverser la tendance à Arsenal et prouver qu’il reste un maillon fort des Gunners.