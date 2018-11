Ousmane Dembélé (FC Barcelone) cherche la sortie

De retour dans le onze titulaire après une grosse blessure, Rolando n'a pas boudé son bonheur de retrouver les terrains sur une victoire à Amiens (1-3) et a pointé du doigt la réaction de ses partenaires.

Mené au score après seulement 8 minutes et une boulette de Steve Mandanda qui a profité à Bakaye Dibassy, l'OM a fait preuve de mental pour renverser la situation et s'offrir un nouveau succès contre Amiens (1-3). Une victoire qui porte le sceau de Florian Thauvin et son triplé mais qui a aussi marqué le retour de Rolando dans l'arrière-garde marseillaise.« C’est l’équipe qui a répondu présent. Durant les 15 premières minutes ce n’était pas facile. Mais grâce à un grand Florian Thauvin et une grande équipe on a pu revenir au score et gagner, a-t-il savouré au micro de Canal Plus. J’essaye de donner tout pour l’équipe, de l’aider. On a encaissé un but et je n’aime pas ça. » Perfectionniste, l'ancien de Porto assure pourtant que Marseille est sur le bon chemin et que des jours meilleurs s'ouvre au club. « Si on continue comme ça on va y arriver, on est sur le bon chemin. On n’est pas où on voudrait être au classement (5eme) mais on vient d’enchaîner une deuxième victoire de suite donc on va aller en chercher une troisième pour monter encore au score. »