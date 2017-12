Orange Football Café: un weekend chaud, chaud, chaud!

Que du beau Football au menu ce weekend, avec de belles affiches, et des matchs qui devraient nous scotcher devant la télé pendant 48 heures.

Orange Football Café vous a concocté les chocs du weekend, comme chaque semaine, pour que vous ne ratiez rien, et vous pouvez compter sur nous!

Le Derby de Manchester, déjà décisif ?

Leader invaincu de Premier League, Manchester City aura l’occasion d’accroître son avance à l’occasion de son déplacement à Old Trafford pour y affronter les Red Devils.

Un duel Mourinho – Guardiola sur lequel est revenu l’espagnol « Le défi est de bien jouer et de les empêcher de prendre les devants au début du match. Jouer notre jeu, tout simplement. Si on ne gagne pas les duels individuels, il sera impossible de les battre.

Que l’on gagne, fasse un nul ou perde dimanche ne nous fera pas perdre le titre. C’est un match important car vous pouvez prendre des points d’avance, mais c’est la même chose pour eux, ils peuvent refaire leur retard.

Aller à Old Trafford est un plaisir. C’est pour cela qu’on est là ! Je vais apprécier, évidemment. Je suis impatient d’y être et qu’on joue ce match. J’aime ces moments où nous faisons tout et travaillons pour les battre. Nous penserons juste à bien jouer et à gagner le match. »

Rappelons que les Skyblues comptent déjà 8 points de plus que les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic.

Le Derby du Merseyside, nouvelle occasion pour Mané de s’illustrer!

Le Derby de Liverpool est aussi à l’affiche de ce Weekend. Les Reds, qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont affronter Everton.

Un Derby souvent électrique et indécis, entre deux équipes qui adorent jouer vers l’avant, et qui sont en forme en plus, pour couronner le tout.

Juventus – Inter de Milan, duel de titans

C’est en leader cette fois que les Milanais arriveront à Turin. Toujours invaincus après 15 journées, ils ont profité la semaine dernière de la défaite de Naples face à la vieille dame pour se hisser sur la première marche du podium.

Le match de samedi dira beaucoup de la valeur de l’Inter, version Luciano Spalletti, qui a souvent été plus solide que brillant cette saison, même s’il reste sur un spectaculaire 5-0 contre le Chievo Vérone, notamment grâce à son attaquant vedette, Mauro Icardi.

Autres affiches également à ne pas manquer

Voici par ailleurs toutes les affiches du Weekend ( GMT +1 )