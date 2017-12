Orange Football Café : cela s’est passé hier

« Tel est pris qui croyait prendre » ce dicton peut s’appliquer à merveille pour le Paris Saint-Germain qui s’est battu en vain pour la première place du Groupe B de la Ligue des Champions afin d’éviter une grosse cylindrée en phase à élimination directe. En effet, le sort n’a pas été clément pour les Parisiens qui devront malgré tout croiser le fer avec l’ogre madrilène, double tenant du titre (quand le Bayern, devancé par Paris, sera confronté au… Besiktas).

Il faut dire que l’UEFA, qui organisait lundi le tirage à Nyon en Suisse, avait été gâtée par le dénouement de la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

En effet, la présence de grosses écuries européennes (Real Madrid, Chelsea, Bayern Munich et Juventus Turin) dans le chapeau 2 annonçait plusieurs chocs en perspective puisque le chapeau 1 est également bien fourni avec notamment le FC Barcelone, le PSG, Manchester United et Liverpool.

Les affiches tirées ont été ainsi nombreuses et de qualité, à commencer par les deux scintillantes confrontations qui mettront aux prises le FC Barcelone à Chelsea mais également la Juventus Turin à Tottenham.

Ci-après le tirage complet des huitièmes de finale de la Ligue des champions (la première équipe citée recevra à l’aller) :

1) Real Madrid – Paris Saint-Germain

2) Chelsea – FC Barcelone

3) Juventus Turin – Tottenham Hotspur

4) FC Séville – Manchester United

5) FC Porto – Liverpool

6) Chakhtior Donetsk – AS Rome

7) Bayern Munich – Besiktas JK

8) FC Bâle – Manchester City

L’autre grand événement du Lundi a été certainement la consécration du virevoltant ailier égyptien de Liverpool Mohamed Salah, qui a été élu meilleur joueur africain de l’année 2017 par la BBC, succédant à l’attaquant vedette des Fennecs de l’Algérie Riyad Mahrez.

La super star des Reds, actuel meilleur buteur de la prestigieuse Premier League anglaise avec treize réalisations, a ainsi devancé le capitaine des Panthères du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), le maître à jouer du Syli National de la Guinée Naby Keita (RB Leipzig), le Super Eagle Victor Moses (Chelsea) ainsi que son compère d’attaque à Liverpool Sadio Mané.

Étincelant avec les Reds depuis son arrivée l’été dernier et déjà excellent avec la Roma la saison dernière, le « Pharaon » semble faire l’unanimité, que ce soit au « Royaume de Sa Majesté », en Europe, ou dans le monde entier.

« Je suis très heureux de remporter ce prix. J’aimerais aussi gagner l’année prochaine ! » s’est réjoui le joueur de 25 ans qui devient ainsi le 3ème footballeur égyptien à décrocher cette honorifique distinction après Mohamed Barakat (2005) et Mohamed Aboutrika (2008).

Congrats to Mohamed Salah who was named BBC African Footballer of the Year 2017 earlier today 👉 https://t.co/0fN26fRdWd pic.twitter.com/gd0yiUgGys

— BBC Sport (@BBCSport) 11 décembre 2017