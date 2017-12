Orange Football Café: cela s’est passé hier

Récemment auréolés de leur titre de champions du Monde des clubs, les Merengue ne seront certainement pas de la fête ce samedi face aux redoutables Blaugrana menés par un divin Messi.

Seul un miracle leur consentira de s’offrir le Barça en guise de cadeau de Noël. Mais croyez-nous, le père Noël, ça existe ! Il sera bien présent sur les coups de 12h GMT aux premières loges du Santiago Bernabéu et il offrira à chacun de nous, un somptueux régal : un Clasico de rêve !

Clasico (J-J) : Cristiano Ronaldo apte pour débuter !

Il n’y a jamais eu réellement de doute, mais les supporters madrilènes peuvent néanmoins souffler. Après avoir été ménagé toute la semaine suite à un coup au mollet reçu lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs face à Grêmio le week-end dernier (1-0), Cristiano Ronaldo s’est entraîné normalement vendredi.

Comme l’affirme le journal espagnol AS, le quintuple Ballon d’or devrait même être titulaire aux côtés de Karim Benzema en attaque.

#RealMadrid – Ménagé depuis lundi en raison d’une blessure, Cristiano Ronaldo est de retour à l’entraînement ce vendredi et sera bien présent samedi pour le #Clasico face au Barça

Un nul complètement fou entre Arsenal et Liverpool !

On le sait, la Premier League est, d’abord, folle et les confrontations entre Arsenal et Liverpool sont très souvent bouillonnantes en même temps que riches en buts. Eh bien, vendredi soir, ça n’a pas échappé ! Folle, la PL l’a été particulièrement, et les spectateurs de l’Emirates Stadium ont ainsi pu se délecter de six buts au travers d’un scénario à dormir debout (3-3).

Dominateurs à Londres, les Reds ont d’abord mené 2-0 avant que les Gunners ne renversent la tendance en cinq petites minutes pour mener 3-2. Les hommes de Jürgen Klopp sont finalement repartis avec le point d’un nul (3-3) grâce notamment à leur super star égyptienne Mohamed Salah qui consolide son statut de meilleur buteur du prestigieux championnat anglais avec 15 unités à son compteur personnel.

L’Espanyol inflige à l’Atletico sa première défaite en Liga

Sans inspiration, l’Atletico Madrid a concédé sa première défaite de la saison en Liga vendredi sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1-0), manquant ainsi l’opportunité de revenir sur le FC Barcelone, leader et opposé ce samedi au Real Madrid.

Les « Colchoneros » restaient pourtant sur quatre victoires d’affilée en championnat mais ils n’ont pas réussi à percer le mur défensif de l’Espanyol lors de la 17e journée au stade de Cornella-El Prat. Et Sergio Garcia a marqué d’une frappe croisée le but victorieux (88e).

Bien malgré lui, l’Espanyol Barcelone a rendu un joli service à son voisin -et ennemi- catalan qui pourrait prendre le large en tête de la Liga (+9 points) en cas de succès aujourd’hui face au Real.

Montpellier : l’arrivée d’Ambroise Oyongo confirmée !

Comme prévu, le latéral international camerounais Ambroise Oyongo Bitolo va enfin découvrir l’Europe ! Le Lion indomptable s’apprête à rejoindre Montpellier lors du prochain mercato hivernal comme l’a annoncé vendredi le président de l’écurie héraultaise Laurent Nicollin au quotidien Midi Libre. « C’est fait, c’est signé », a-t-il indiqué au sujet du latéral gauche camerounais.

Agé de 26 ans, Oyongo a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2017 en février dernier au Gabon avec les Lions Indomptables (28 sélections). Depuis janvier 2015, le natif de Ndikiniméki (Cameroun) évoluait à l’Impact de Montréal (MLS).

Retour au bercail pour Mounir Obbadi

C’est désormais officiel, Mounir Obbadi vient de s’engager avec le Raja Casablanca. Le milieu de terrain de 34 ans a paraphé vendredi un bail pour une durée de six mois en faveur du club marocain.

Libre de tout contrat depuis qu’il a quitté Nice l’été dernier, le vétéran marocain va vivre sa première aventure en club au Maroc avec le deuxième du championnat, qui disputera également la prochaine édition de la Coupe de la CAF.