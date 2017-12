Orange Football Café : cela s’est passé hier

Comme chaque matinée, Orange Football Club vous fait le point sur ce que vous avez raté (ou pas) la veille. Entre le record de victoires consécutives en une saison battu par Manchester City, le tirage au sort des compétitions interclubs en Afrique, le Real Madrid qui évite de justesse le piège d’Al Jazira, Ronaldo qui devient le buteur historique de la Coupe du monde des clubs et Serge Aurier qui ouvre son compteur buts avec les Spurs, voici les 5 infos qui ont marqué la journée de mercredi.

Manchester City entre dans l’histoire de la Premier League

En battant Swansea, lanterne rouge du championnat anglais, (0-4) mercredi soir, Manchester City a enchaîné avec sa 15e victoire consécutive. Une performance qui n’avait jamais été réalisée en Premier League, puisque le précédent record appartenait à Arsenal qui comptait 14 succès consécutifs en 2002. Manchester City garde ainsi ses 11 points d’avance sur son rival, Manchester United qui a battu Bournemouth (1-0).

David Silva a signé un doublé (0-1, 27e puis 0-3, 52e). Kevin De Bruyne (0-2, 34e) et Sergio Agüero (0-4, 85e) ont également participé à la fête. Prochain objectif de la bande à Pep Guardiola : terminer la saison sans la moindre victoire pour égaler la performance d’Arsenal. C’est tout a fait à la portée de la machine SkyBlue si elle termine la saison à la même vitesse.

15 – Manchester City have set a new outright record of 15 consecutive wins in the English top-flight, overtaking Arsenal's 14-game run between February & August 2002. Sensational. pic.twitter.com/5AyaetsO2n — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2017

Le Real Madrid évite le pire face à Al Jazira !

C’est une brave équipe d’Al Jazira qui a accueilli le Real Madrid pour son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs. Les hommes de Zinedine Zidane, menés au repos, ont eu toutes les peines du monde entre tirs à la pelle et poteaux à foison. C’est finalement Ronaldo puis Bale, de retour de blessure, qui envoient le champion d’Europe en finale pour affronter Gremio. La finale aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à partir de 17h GMT. Un nouveau titre en vue pour les Merengues.

⚽️🏆🌍 El @realmadrid vence al Al-Jazira (1-2) con goles de Cristiano y Bale y jugará la final de la #ClubWC ante el Gremio (sábado 16 a las 18h CET). pic.twitter.com/PoHb9WWIrR — LaLiga (@LaLiga) December 13, 2017

Et c’est parti pour la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé au tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions. La commission des compétitions interclubs de l’instance a effectué au Caire le tirage au sort du tour préliminaire de la compétition, qui devrait avoir lieu en février 2018.

Le Wydad Casablanca, Al Ahly, le TP Mazembe, l’ES Sahel et Mamelodi Sundowns sont exempts du premier tour. En contre partie, l’Espérance Sportive de Tunis jouera contre le club mauritanien, l’ASAC Concorde. Les clubs algériens ont hérité d’un tirage facile : l’ES Sétif jouera contre les Centrafricains de Bangui, tandis que le MC Alger sera opposé aux Congolais de l’AS Otoho.

L’ASEC Mimosas affrontera un club béninois à définir, tandis que les Congolais de Vita Club se frotteront aux Malawites du MTL Wanderers.

Côté Coupe de la CAF, l’AS Tanda et Africa Sport joueront respectivement face aux Congolais du CS Lamancha et aux Mauritaniens du FC Nouadhibou. Le club marocain, C.R. Belouizdad défiera les Sénégalais de Mbour Petite Côte alors que les guinéens d’Hafia devraient en découdre avec un club béninois à définir.

Cristiano Ronaldo dans l’histoire de la Coupe du Monde des Clubs !

Nouveau record pour Cristiano Ronaldo ! La star Portugaise est devenue le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde des clubs en marquant mercredi face à Al Jazira. Avec ses 6 réalisations, il devance ainsi Lionel Messi, Luis Suarez et Cesar Delgado, tous auteurs de 5 buts dans la compétition.

« J’ai battu un record mercredi, j’en bats un autre jeudi… ». Cristiano Ronaldo a fait du Cristiano Ronaldo sur La Chaîne L’Equipe lorsqu’il a reçu son cinquième Ballon d’Or au premier étage de la Tour Eiffel il y a quelques jours. Et il a les raisons pour le faire !

[#CDMClubs🏆] 🔴RECORD ! Ronaldo devient le meilleur buteur de la Coupe du monde des Clubs ! (6⚽️) pic.twitter.com/V5HtneQMd9 — Footballogue (@Footballogue) December 13, 2017

Serge Aurier marque son premier but avec les Spurs

Et cerise sur le gâteau, le latéral droit Ivoirien, Serge Aurier, a marqué son premier but sous les couleurs de Tottenham. Les Spurs ont battu Brighton (2-0) au cours de la 17e journée de Premier League ! Un but tout a fait involontaire mais qui restera sûrement dans sa mémoire.