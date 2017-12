Orange Football Café: ce que vous avez manqué ce week-end

G.B : ce n’est pas la nouvelle marque de café que nous vous proposons ce matin. Ce sont les initiales du fameux numéro 7 irlandais des années 70 George Best qui a déclaré un jour d’un air typiquement british : “Pelé excellent, Maradona good et George Best !”

Pour notre part nous ajouterions « CR7 best of the best ». En effet, le non moins virevoltant ailier madrilène a bien mérité ce qualificatif élogieux et ce, en s’adjugeant pour la cinquième fois le Ballon d’or, se hissant ainsi sur le toit du monde aux côtés des Pelé, Maradona, Zidane et Messi… Le défunt George Best, disparu en 2005, et auquel nous devons un vibrant hommage, ne le saura sans doute jamais. Ce dernier aurait applaudi l’exploit inouï de l’ancien pensionnaire de Manchester United et il aurait certainement apprécié le doublé réalisé par son digne successeur réalisé samedi face au FC Séville. Cristiano Ronaldo a ainsi célébré de belle manière son cinquième couronnement. Ce fut là l’un des faits marquants ayant caractérisé le week-end footballistique écoulé qui a été d’ailleurs riche en évènements.

Voici donc un récap succinct concernant les cinq infos que la rédaction a retenu pour vous :

1) Mondial des clubs : le représentant africain éliminé d’entrée, une nouvelle fois…

La malédiction se poursuit pour les vainqueurs de la Ligue des champions africaine. Pour la 4ème année consécutive, le champion d’Afrique est éliminé dès son entrée en lice au Mondial des clubs.

En effet, samedi à Abu Dhabi, ce sont les marocains du Wydad Casablanca qui ont fini par chuter contre les Mexicains de Pachuca en quart de finale, 1-0 après prolongation.

Dominé durant toute la rencontre et réduit à 10 suite à l’expulsion d’Ibrahim Nakach, le WAC se battra seulement pour l’honneur mardi lors du match pour la 5ème place.

Mondial des clubs : Pachuca🇲🇽 1-0 🇲🇦Wydad Casablanca .

Courte aventure pour le champion africain ,ne reste que le classement pour Wydad. pic.twitter.com/KaRgQ1ZsCZ — Zeress Foot (@dyesbro) 9 décembre 2017

2) Aubameyang dans l’histoire de la Bundesliga !

Quelle première moitié de saison pour Pierre-Emerick Aubameyang ! Auteur de douze réalisations en treize apparitions cette saison en championnat malgré les mauvais résultats de son club, la super star africaine du Borussia Dortmund totalise désormais 97 buts en championnat allemand, dépassant désormais l’illustre canonnier ghanéen Anthony Yeboah, meilleur buteur africain de l’histoire de la prestigieuse Bundesliga (96 buts).

Le capitaine des Panthères du Gabon demeure toutefois loin du record du Péruvien Claudio Pizarro (191 buts), meilleur buteur non-Européen du championnat allemand ainsi que celui de Gerd Müller (365 buts), meilleur buteur de l’histoire de la Bundesliga.

3) En patron, City s’offre le derby de Manchester et fonce vers le titre de champion !

C’était l’affiche que tout le Royaume-Uni attendait. A l’issue d’un passionnant derby de Manchester, les protégés de Pep Guardiola se sont ouvert la voie royale en battant chez lui leur principal rival pour le sacre, Manchester United, au terme d’un derby disputé (2-1) en clôture de la 16e journée de Premier League.

>> Le résumé de la rencontre

Les Citizens décrochent ainsi un 14ème succès consécutif (un record) et creusent l’écart en tête du championnat, avec désormais 11 points d’avance sur les Red Devils.

4) Juventus – Inter Milan : un « Derby d’Italia » sans coup d’éclat



La grande affiche de la 16ème journée de Serie A qui a mis aux prises la Juventus Turin (3eme au coup d’envoi) et l’Inter Milan (leader invaincu) était très attendue samedi à l’Allianz Stadium de Turin mais a finalement accouché d’une partition quelque peu décevante.

En effet, dominatrice, la « Vieille Dame » n’est pas parvenue à devenir la première formation d’Italie à faire chuter les « Nerazzurri » de Luciano Spalletti cette saison (0-0).

L’écurie milanaise conserve ainsi ses deux unités d’avance sur les « Bianconeri » et consolide sa place de leader du prestigieux championnat italien (avec 40 points en 16 matches).

⚠️ Après les matchs nuls de Rome (0-0 au Chievo) et de Naples (0-0 contre la Fiorentina), l’Inter reste première au classement ! 💪🏻 1. Inter 40 pts

2. Naples 39 pts

3. Juventus 38 pts

4. Rome 35 pts (un match en moins)#ForzaInter 🔵⚫ https://t.co/7B0OJKg9JF pic.twitter.com/oKHHPr78YC — FC Inter Milan 🇫🇷 (@SoloInter) 10 décembre 2017

5) Portugal: Vincent Aboubakar régale par un triplé !

Plus rien n’arrête le buteur vedette des Lions Indomptables du Cameroun et du FC Porto Vincent Aboubakar ! Auteur de 17 réalisations lors de ses 21 dernières titularisations toutes compétitions confondues, le héros de la finale de la CAN 2017 a de nouveau fait parler la poudre en signant un magnifique triplé sur la pelouse de Setubal (0-5), dimanche, en clôture de la 14ème journée de la Liga NOS portugaise.

Le natif de Yaoundé porte ainsi son compteur but à 12 unités en autant de titularisations cette saison en championnat et s’installe désormais à la seconde place du classement des buteurs du prestigieux championnat lusitanien.

Avec 20 buts en 22 titularisations cette saison toutes compétitions confondues (12 en championnat, 3 en coupe et 5 en C1), le « serial buteur » camerounais s’impose désormais comme étant le buteur africain le plus prolifique en Europe juste devant Mohamed Salah (19 buts) et Pierre-Emerick Aubameyang (18 buts).