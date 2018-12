Orange E-sport Experience : Huit sénégalais en lice pour la phase finale

1ère journée de rencontre avec les champions des 11 pays d’Afrique qui participent à l’Orange Esport Expérience sur Street Fighter V, Arena of Valor et PES ! ☺️

C’est parti ! La mythique et grande salle du Palais des Congrès dudeaccueille depuis le 4 décembre 2018 un grand rendez-vous de gaming en: le tout premier tournoi E-sport panafricain organisé auEn effet, et en marge du, lancé également le même jour et au même endroit, le tournoia démarré avec les qualifications au niveau national. Venu lancer la troisième édition du Dakar Digital Show, le Directeur Général de la Sonatel,, a effectué une visite à la salle de Gaming pour toucher du doigt les grandes avancées du sport électronique en Afrique.Avec une quarantaine de gamers sénégalais inscrits au départ sur les quatre jeux en lice dans le tournoi (Pro Evolution Soccer 2019, Asphalt 9, Street Fighter V et Arena of Valor), une crème de huit joueurs (deux champions par jeu) s’est dégagée pour représenter le pays organisateur.(Street Fighter),(PES 2019) et compagnie ont ainsi rejoint les représentants des dix autres pays pour la phase finale qui commence à partir de ce mercredi, mettant aux prises près d’une trentaine de joueurs âgés entre 15 et 32 ans.L’une des grandes innovations de cette édition de l', c’est l’ouverture du tournoi aux tablettes, notamment pour les deux jeux que sontetqui viennent d’être intégrés dans le tournoi pour la première fois.En ce qui concerne les jeux sur console, les traditionnels et "légendaires"etsont reconduits.Il convient de noter également que la très célèbre joueuse professionnelle de jeux de combats,, plus connue sous le sobriquet de, est présente àpour assister à l’événement.