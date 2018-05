Olympique Lyonnais : Traoré rêve de la Ligue des Champions

Alors que l’Olympique Lyonnais est encore en lice pour une place qualificative en Ligue des Champions, Bertrand Traoré ne cache pas son rêve de jouer à nouveau la compétition, l’année prochaine.

Deuxième au classement de Ligue 1, l’OL est bien parti pour jouer la compétition la plus prestigieuse en Europa la saison prochaine, pour le plus grand plaisir de son attaquant burkinabé.

L’attaquant lyonnais s’est prononcé à ce sujet sur le site officiel du club : « Les matches de Coupe d’Europe ont tendance à être les rencontres les plus difficiles, avec beaucoup d’enjeux. J’aime ces grands matches. Pour être un grand joueur, il faut être présent dans ces rendez-vous. La Ligue des Champions me fait rêver. Je l’ai déjà joué avec Chelsea. C’était une très belle expérience. J’aimerais la rejouer encore mais avec l’OL cette fois-ci. »

« Je ne me suis jamais dit qu’il fallait que je marque tant ou tant de buts. Si on est qualifié pour la Ligue des champions à la fin de la saison et que j’en suis à zéro but, ce n’est pas grave… Au contraire ! », a indiqué Bertrand Traoré qui a inscrit 16 réalisations depuis le début de saison.

Interrogé sur son style de jeu singulier, Traoré s’est défendu : « J’ai toujours eu ce style de jeu. J’aime feinter, percuter, dribbler. On me pointe souvent du doigt parce qu’on me trouve trop nonchalant, trop paresseux ou trop relax sur le terrain mais c’est mon style ! C’est en moi depuis tout petit. »