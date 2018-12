Olympique Lyonnais : Bertrand Traoré vise la victoire en Ukraine

Retrouvez les principales réactions parisiennes après la qualification du PSG pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions.

Thomas Tuchel (entraîneur du PSG)

Kylian Mbappé (attaquant du PSG)

Marquinhos (défenseur du PSG)

« C’était le même onze que contre Liverpool et il y a des joueurs importants qui entrent. Nous sommes tous ensemble. Tout est question de mentalité, d’attitude, de sérieux et de qualité. Nous avons encore montré, comme contre Liverpool, que nous étions prêts pour gagner ici, et c’est quelque chose de magnifique. Nous avons bien débuté mais en deuxième période nous n’avons pas fermé le milieu aussi bien qu’en première période.Nous avons tout de suite repris le contrôle et Marquinhos a fini le match avec son troisième but. »« On est contents. On était venus pour la qualification, on a répondu présents. On rentre à Paris et on va maintenant se reconcentrer sur le championnat et les coupes nationales pendant deux mois.. Il faut continuer, gagner des matchs, acquérir de l’expérience et revenir en février avec le plein de confiance. On ne joue pas pour perdre, mais avant d’aller chercher trop loin on va d’abord avancer et nous concentrer sur les 8emes de finale. »« On avait dit dès le tirage que ça se jouerait jusqu’à la fin. On termine premier, c’est très bien, on va avoir des avantages pour la suite.Le coach nous a parlé au bon moment et nous a montré des choses au sujet de l’état d’esprit de l’équipe. On a vu sur le terrain que tout le monde se donne. La suite ? Quand on met ce maillot il faut toujours vouloir gagner. Avec cette mentalité on peut faire de grandes choses. Mais on doit passer à autre chose, et il faudra faire encore mieux que la phase de groupes pour gagner cette compétition. »Source : RMC Sport