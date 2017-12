OL : Genesio veut bien finir l'année

En conférence de presse mardi, à la veille du déplacement de Lyon à Toulouse (20h50), Bruno Genesio a dressé un « très bon » bilan de la phase aller. Mais l'entraîneur lyonnais en veut encore plus terminer l'année avec 41 points au compteur.

Bruno Genesio, quel bilan dressez-vous de cette première partie de saison avant d’aller à Toulouse ? Le bilan est très bon. L’objectif était de finir sur le podium à la trêve. C’est bien de faire le maximum en termes de points. 38 points en 18 journées, c’est un beau parcours. Il serait très beau avec 41 points. Avec plus de deux points par match, c’est le rythme d’une équipe qui doit se qualifier pour la Ligue des Champions. Au niveau du jeu, il y a eu du très bon, du bon et du moins bon, mais on a été très réguliers. On a perdu deux fois en championnat dont une fois à Paris. Je veux féliciter les joueurs de leur investissement. Je leur demande encore un petit effort demain avant le repos. Quel regard portez-vous sur Toulouse qui a réalisé un recrutement prometteur mais qui est en difficulté ? Le recrutement, on sait toujours après s’il est bon ou non. On se rend compte que c’est ce qu’il y a de plus compliqué dans un club. Ils sont en difficulté. Ils ont pris cinq points sur les huit derniers matchs. Mais c’est une équipe qui a des valeurs, qui est dans le combat. Il suffit de peu de choses pour que leur dynamique s’inverse. On doit être vigilants. Je sens les joueurs concernés et concentrés pour valider la victoire face à Marseille. Il s’agira cette fois du dernier match de Joël Bats… Je ne vais pas être sur le banc avec lui. C’est un gros regret (ndlr : Genesio est suspendu). C’est la fin d’une belle histoire et de notre histoire professionnelle. Ça fait 11 ans qu’on échange, qu’on s’engueule parfois. Ce n’est pas la fin de notre amitié. Peut-être que notre aventure professionnelle reprendra dans le futur. Il a beaucoup apporté. J’ai beaucoup appris de lui notamment dans la philosophie de vie.