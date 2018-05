OFC World: un monde de jeux, rien que pour vous

OFC World est la nouvelle plateforme mise à disposition des fans de football et des utilisateurs Orange Football Club. Sur cette plateforme Gaming, les utilisateurs seront invités à incarner les plus grands acteurs de la plus grande des compétitions de Football.

Cette toute nouvelle plateforme est une première sur le site Orange Football Club. De nombreux jeux seront rajoutés à l’approche de l’événement et différents lots seront à gagner durant toute la période parmi lesquels : maillots officiels, PS4, téléphone et tablette, rien que pour vous!

Une fois de plus Orange Football Club se veut être au plus proche des supporters africains, et leur offre la possibilité de se divertir, et de remporter de jolis cadeaux.

Le jeu est valable du 16 avril au 16 juillet sur le site Orange Football Club et sur la page Facebook.

Alors à vos souris et devenez dès maintenant le meilleur sélectionneur, le meilleur joueur ou encore le meilleur supporter pour votre pays.

Sept jeux aussi passionnants les uns que les autres vous attendent!