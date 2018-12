OFC : Traoré, Bandé, Ouattara… Elisez le meilleur joueur burkinabé de l’année !

A en croire certains échos de la presse anglaise (Evening Standard), Chelsea se serait positionné concrètement pour recruter l’ailier américain du Borussia Dortmund, Christian Pulisic. Une approche officielle aurait été effectuée, mais le club allemand réclamerait au moins soixante-dix millions d'euros pour accepter de lâcher son protégé lors du prochain Mercato d'hiver.

Dortmund veut au moins 70 M€ pour le transfert de Pulisic

l’ailier international américain Christian Pulisic (20 ans) susciterait l’intérêt prononcé et concret de Chelsea. Alors que Liverpool, Paris ou encore Manchester United seraient aussi sur le coup, les Blues auraient pris les devants sur le dossier du natif d’Hershey. A en croire certains échos de la presse anglaise (Evening Standard), la formation managée par Maurizio Sarri aurait effectué une première approche officielle au sujet du numéro 22 des Jaune et Noir, qui est apparu à huit reprises cette saison en Bundesliga (1 but et 2 passes décisives). Le club de Roman Abramovitch se verrait bien boucler l’opération dès le mois de janvier, mais le BVB n’aurait pas l’intention de céder son protégé en cours de saison. A moins d’une offre de plus de soixante-dix millions d’euros, Christian Pulisic devrait apparemment terminer cet exercice 2018-19 sous les ordres de Thomas Tuchel, l’entraîneur des coéquipiers de Marco Reus., l’opération pourrait être plus simple lors du prochain Mercato d’été, mais Chelsea aurait bel et bien décidé de tenter le coup dès maintenant. La piste serait aujourd'hui active, même si l'affaire devrait être des plus compliquées.