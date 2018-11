OFC : Aboubakar, Toko, Eto'o… Elisez le meilleur joueur camerounais de l’année !

A la veille du derby contre Saint-Etienne, Bruno Genesio s’est longuement arrêté sur le rôle d’entraîneur de l’OL qu’il occupe depuis maintenant trois ans et assure qu’il ne se limitera pas à cette seule expérience de coach principal.

Genesio : « Je veux enchaîner après l’OL »

Après deux semaines de trêve, la Ligue 1 va reprendre ses droits vendredi soir et de quelle manière ! Par un derby entre Lyon et Saint-Etienne. Si l’actualité des Bleus a pris le dessus sur cette confrontation historique, Bruno Genesio a pu travailler dans la tranquillité et se présente face au voisin de toujours le plein de détermination.Chahuté par les supporters, il est souvent critiqué sur les réseaux sociaux. Une routine dont il semble s’être habitué même s’il ne l’accepte pas. « Ce que j’aimerais, c’est qu’un jour, on soit objectif, dit-il. Bien sûr, il y a toujours des choses à revoir, mais il y a des limites, concède-t-il dans un long entretien au Progrès. (…) Quoi que je fasse, je suis systématiquement critiqué. »Quatrième avant la 14eme journée et le derby, l’OL reste sur une victoire à Guingamp qui est venue cacher le nul concédé dans les derniers instants contre Hoffenheim (3-3). Une rencontre qui a sonné la gronde du Groupama Stadium et qui a poussé Jean-Michel Aulas à afficher (une fois de plus) sa confiance en son coach.En fin de contrat en juin prochain, Genesio semble avoir évolué dans sa réflexion et se dit prêt à voler de ses propres ailes. « Je sais que j’en ai besoin et je ne me sens pas d’arrêter pendant un ou deux ans, poursuit-il dans le quotidien. Je dis cela mais il faut avoir des opportunités. En tout cas, je veux enchaîner. » A Lyon, en Ligue 1 ou à l’étranger, Bruno Genesio ne ferme aucune porte.