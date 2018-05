Nouveau record d'audience pour W9 !

W9, diffuseur de la demi-finale de Ligue Europa entre Salzbourg et l'OM, a établi un nouveau record d'audience !

L’Olympique de Marseille continue de briller sur la scène européenne, pour le plus grand plaisir de W9, diffuseur de la Ligue Europa. Jeudi soir à Salzbourg, l’OM s’est qualifié pour la finale de la Ligue Europa malgré sa défaite (2-1). Le match, fort en suspense, a en effet établi un nouveau record d’audience historique pour la chaîne, avec 4,68 millions de téléspectateurs en moyenne et un pic à 5,3 millions de personnes. W9 a ainsi enregistré la première part d’audience du pays avec 22,4% et devance TF1 avec 14,4% de part d’audience pour son programme Astérix et Obélix contre César. En moins d’un mois, l’OM a été l’auteur de trois des quatre meilleures audiences de l’histoire de la chaîne, grâce à son parcours incroyable. Ce record pourrait même tomber lors de la finale qui se tiendra le mercredi 16 mai à Lyon face à l’Atlético Madrid d’Antoine Griezmann.