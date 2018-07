Nigéria : le maillot des Super Eagles copié par l'AS Roma

Le nouveau maillot d’entraînement des gardiens de l’AS Roma ressemble étrangement au fameux jersey domicile du Nigeria à la Coupe du monde. Un maillot des Super Eagles qui a crée le buzz lors de la Coupe du Monde

En rupture de stock très peu de temps après son lancement, il se revend sur internet trois fois son prix initial. Nike a décidé d’en profiter pour reprendre le style du jersey et le réinjecter sur d’autres tuniques.

C’est le cas des nouvelles tenues d’entraînement des gardiens de l’S Roma, révélés par le compte Twitter AS Roma English, suivi par 250 000 personnes.

Même design, même vert brillant, la tenue ressemble étrangement à celle que les Super Eagles ont portée lors des matchs de la Coupe du monde en Russie.

New year, new gear… wonder where Nike got this idea from? 😄

#ForzaRoma 🇮🇹#ForzaSuperEagles 🇳🇬 pic.twitter.com/dIqmVOzss2

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 7, 2018