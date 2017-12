Nice : l'agent de Jean Michaël Seri clash le Barça

L’agent de Jean Michaël Seri, Franklln Mala, a fustigé le FC Barcelone après le transfert avorté du joueur de Nice cet été alors que c’était vraiment tout proche de se conclure.



« Je crois que Barcelone a causé pas mal de problèmes à mon joueur. Il voulait déjà jouer dans le meilleur club du monde il y a deux ans, et tout le monde se moquait de lui. Ils sont venus, lui ont proposé de signer chez eux, lui ont remis le contrat signé et au dernier moment, sans nous avoir prévenu, sans nous donner d’explications, ils annulent le contrat .. C’est dur pour un joueur », a rappelé l’agent du milieu ivoirien.

« Nous avons mis le contrat devant le joueur, nous lui avons dit que c’était réglé et au dernier moment, plus rien. C’est un peu surprenant comme attitude, c’est ce qui l’a le plus dérangé », a-t-il commenté dans l’émission Breaking Foot.