Nice : les 10 punchlines de Mario Balotelli

Réputé par ses frasques insolites, l’attaquant italien de Nice, Mario Balotelli a toujours surpris avec ses déclarations. Voici ses 10 punchlines qui confirment que l’attaquant de la Squadra n’est pas du genre à garder sa langue dans sa poche.

– « Sur tous ceux qui ont déjà reçu ce prix, seul un joueur m’est légèrement meilleur : Lionel Messi. Tous les autres sont derrière moi. » ( à propos du Ballon d’or en décembre 2010, Tuttosport)

– « Je célèbre pas mes buts parce que c’est mon travail, t’as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis ? » (juillet 2012 sur son Twitter)

– « Je pense être plus intelligent que la norme. Mais je te jure que ça ne m’intéresse pas de le démontrer. » (France Football, mai 2012)

– « Oui, je pense être un génie. » (France Football, mai 2012)

– « Silvio Berlusconi a dit que Cassano était le joueur italien le plus talentueux. Il se trompe ou alors il ne me connaît pas. » (Extra Time, supplément de La Gazzeta dello Sport, janvier 2011)

– « Ils n’étaient pas fâchés parce que j’ai été averti pour avoir enlevé mon maillot. Ils étaient juste jaloux de mon physique. » (Juin 2012, en conférence de presse après la demi-finale face à l’Allemagne lors de l’Euro 2012)

– « Pourquoi avez-vous 5000 $ en cash sur vous ? – Parce que je suis riche. » (Un policier lors d’une interpellation en août 2010, après un accident à bord de son Audi R8 ).

– « Jack qui ? Non je ne connais pas … Mais si je le vois en jouant contre Arsenal je lui montrerai mon Golden Boy pour lui rappeler qui a gagné ce trophée ! » (A propos de Jack Wilshere lors de la remise du ‘’Golden Boy Trophy ’’, décembre 2010 ) Balotelli avait été élu Golden Boy des U21.

– « En cela nous les noirs, comme vous nous appelez, nous avons des années-lumière d’avance. » (Face aux critiques après l’élimination de la Squadra Azzurra au premier tour du Mondial 2014 (juin), il répond à ses détracteurs sur Instagram)

– « Les supporters me manquent. Je vais vous dire ce qui ne me manque pas, en revanche. La nourriture, ou le temps, ou la façon stupide dont on attend que vous conduisiez là-bas, ça ne me manque pas. » (A propos de la Premier League, en février 2014 au magazine anglais FourFourTwo )