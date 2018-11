Neymar, un accord secret pour quitter le PSG ?

Ousmane Dembélé aurait décidé de quitter le Barça !

La Premier League s'intéresse de près à Keita Baldé

Chelsea : Hazard ferme la porte à un départ cet hiver

Manchester City: Mangala, direction l'Italie ?

Barça : Jordi Alba s'inquiète pour son futur

Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, l’ailier international français Ousmane Dembélé (21 ans) pourrait profiter de la prochaine période de mutations pour faire ses valises. Selon les informations de nos confrères de Goal, l’ancien joueur de Rennes et de Dortmund aurait émis le souhait de migrer sous d’autres cieux dès le prochain Mercato d’hiver. Recruté l’an passé pour 115 M€ (hors bonus), l'originaire de Bamako ne serait pas épanoui aux côtés des coéquipiers de Lionel Messi, et les Blaugrana n’auraient d'ailleurs pas prévu de le retenir outre mesure, notamment en raison d’un certain manque de professionnalisme. >> Ousmane Dembélé sanctionné Auteur de cinq buts cette saison en championnat (+ une passe décisive), le natif de Vernon pourrait ainsi compter sur l’intérêt de certaines écuries de Premier League. Le Liverpool de Jürgen Klopp serait notamment attentif à la situation du champion du monde, mais une autre piste pourrait mener au Paris Saint-Germain.Actuellement prêté avec option d’achat à l’Inter Milan, l’attaquant international sénégalais Keita Baldé (23 ans, Monaco) aurait été ciblé par certaines formations de Premier League. Alors que les Nerazzurri ne seraient pas sûrs de le conserver, l’ancien joueur de la Lazio Rome intéresserait notamment Wolverhampton. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’ASM, le natif d’Arbùcies pourrait faire l’objet d’une offensive dès le Mercato d’hiver, mais la formation managée par Nuno Espírito Santo ne serait pas la seule sur les rangs. A en croire les informations de nos confrères de TMW, West Ham pourrait aussi se manifester au sujet de celui qui est conseillé par Roberto Calenda. Pour le récupérer sous la forme d’un prêt, il faudrait débourser aux alentours de cinq millions d’euros, mais sa performance de samedi soir (doublé contre Frosinone) pourrait lui permettre de prolonger son séjour en Lombardie.Eden Hazard rejoindra-t-il le Real Madrid ? C’est la question que tout le monde se pose en Angleterre et en Espagne tant Florentino Pérez est à la recherche d’un nouveau Galactique et aurait ciblé le Belge. L’ailier de Chelsea n’a plus qu’un an de contrat et n’a toujours pas prolongé avec les Blues malgré la volonté affichée de Maurizio Sarri depuis son arrivée à Londres. Invité sur le plateau du Canal Football Club ce lundi, Hazard est revenu sur ces rumeurs. « Pour l’instant, comme je l’ai dit, je me concentre sur Chelsea, a-t-il annoncé. Il me reste un an de contrat après cette année. On verra. » Une chose est sûre, le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde ne quittera pas le club qu’il a rejoint en 2012 cet hiver comme l’annonce la presse espagnole.A en croire certains échos de la presse italienne, l’Inter Milan n’aurait pas abandonné la piste menant au défenseur central international français Eliaquim Mangala (27 ans, Manchester City). Sous contrat jusqu’en juin 2019, l’ancien du FC Porto resterait suivi de près par les Nerazzurri, a-t-on appris dans les colonnes de Tuttosport. En manque de temps de jeu chez les Citizens (0 apparition cette saison en Premier League), le Tricolore aurait été ciblé dans le cadre de la succession du Brésilien Joao Miranda 34 ans), qui pourrait faire ses valises dans les prochains mois.Arrivé en 2012 au FC Barcelone, Jordi Alba est rapidement devenu l’un des hommes forts du club catalan où il avait été formé avant de faire le bonheur de Valence. Revenu par la grande porte, l’international espagnol a rapidement dégoûté ses concurrents que ce soit Adriano ou Lucas Digne. Indiscutable, il ne semble pourtant pas l’une des priorités de sa direction concernant une prolongation de contrat. « Je n’ai aucune nouvelle, a-t-il concédé après le match contre l’Atlético de Madrid (1-1). Je ne sais pas ce que le club pense de moi et c’est étrange car il ne reste plus trop de temps dans mon contrat. » Lié jusqu’en 2020 avec les Blaugrana, Jordi Alba aimerait certainement signer un dernier gros contrat alors qu’il va souffler ses 30 bougies en mars 2019.