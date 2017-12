Neymar et le PSG dans le top des recherches sportives sur Google en 2017

Google révèle ses classements des sujets qui ont été les plus recherchés sur le moteur de recherche en 2017. Un footballeur parisien à particulièrement attiré l'attention. Un indice : il est Brésilien.

C’est le joueur qui aura le plus défrayé la chronique en 2017. Neymar. Un prénom qui a fait office de véritable raz de marée dans l’actualité sportive française. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain cet été, l’attaquant est devenu la personnalité la plus recherchée dans l’actualité en 2017 sur Google en France. Le Brésilien devance même son coéquipier Kylian Mbappé, et l’attaquant de Liverpool Philippe Coutinho dans le Top 3 des joueurs les plus « googlisés » cette année. Le PSG monopolise toutes les attentions. Neymar, Mbappé, Cavani, Verratti, Draxler en têtes d’affiche des joueurs de L1 les plus demandés sur Google. Derrière eux, l’Olympique de Marseille et Patrice Evra trustent les recherches sur l’actualité des clubs. Son coup de pied sur un supporter phocéen devenu mémorable. Nabil Fekir et Memphis Depay pour l’Olympique Lyonnais arrivent eux aussi à se distinguer auprès des internautes, juste devant l’AS Saint-Etienne et l’AS Monaco. Dans le sport, il n’y pas que le football. Aux côtés des grands événements comme le tirage au sort du Mondial 2018 et la CAN ou les périodes de Mercato, le Vendée Globe ou la boxe, avec le combat du siècle entre McGregor et Mayweather, arrivent nettement à s’imposer dans la barre de recherche du géant américain. La Transat Jacques Vabre est même le deuxième événement voile du Top 10 des recherches sportives de l’année. Faites vous une idée.