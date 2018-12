Neymar, Dembélé, Habib Beye… toutes les infos mercato du 15 décembre

Un échange Dembélé-Neymar étudié par le Barça ?



EXCLU - Mercato - PSG : Cet élément qui freine l'échange Neymar-Dembele https://t.co/dNpPgpxuUf pic.twitter.com/kGzUxvjDsq

— Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) 12 décembre 2018

Habib Beye veut entraîner l’OM



🗨️ "Mon métier, c’est de donner mon avis. Si je ne le fais pas, je ne sers à rien" 🎙️

L'interview d'@BeyeHabib dans le livre collector spécial 10 ans du #CFC aux @EditionMarabout 📰 : https://t.co/fhKLhf0m81



— Canal Football Club (@CanalFootClub) 14 décembre 2018

Ivan Perisic (Inter Milan) ciblé par l’Atlético Madrid



FcIN - Perisic, si fa sotto l'Atletico: contatti con Ramadani. Ma 'comanda' l'Inter: il croato costa 50... https://t.co/NGXJ39bTIe

— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) 14 décembre 2018

Cesc Fabregas happy for Chelsea 'to be taught a lesson' if it helps tackle racism | @CDEcclesharehttps://t.co/5vK3U6oW1f

— Telegraph Football (@TeleFootball) 14 décembre 2018

Le buteur sénégalais Ousmane Cissokho (Orléans) courtisé en Ligue 1



Info @beinsports_FR : Ousmane Cissokho intéresse fortement Reims et Guingamp pour le mercato hivernal. Orléans ferme la porte pour le moment… #MultiLigue2 https://t.co/1zjztVHNdp

— Jeoffrey Voltzenlogel (@jeoffreyvol) 14 décembre 2018

Désireux d’enregistrer le retour de Neymar (26 ans, Paris Saint-Germain), le FC Barcelone envisagerait bel et bien de proposer un échange avec Ousmane Dembélé (21 ans, ex-Rennes et Dortmund), qui figurerait dans les petits papiers de Thomas Tuchel.Une opération accompagnée d’une somme argent à déterminer, et les Blaugrana auraient d’ores et déjà lancé quelques pistes d’information de façon plus ou moins informelle afin de connaître la faisabilité d’une telle opération, a-t-on appris chez nos confrères du 10 Sport.Sans que l’on sache si le Brésilien pourrait réellement disposer d’une porte de sortie pour le prochain Mercato d’été, le deal serait aujourd'hui à l’étude (surtout que Paris pourrait être contraint de sacrifier l'une de ses stars afin de rester dans les clous du fair-play financier). Affaire à suivre...A l'occasion de la sortie d'un livre sur les 10 ans du Canal Football Club, Habib Beye (41 ans) a fait part de son envie d’entraîner un jour l’Olympique de Marseille.Passé entre 2003 et 2007 sur la Canebière, l’ancien latéral (ou défenseur central) de l’équipe du Sénégal (35 sélections pour un but) a d’ailleurs entamé son cursus pour devenir coach.A la retraite depuis 2012 et la fin de son expérience avec les Anglais de Doncaster, Habib Beye, qui est aussi passé par Paris, Strasbourg, Newcastle et Aston Villa, veut faire les choses dans l’ordre. Si le Canal Football Club peut effectivement lui servir de vitrine « pour séduire des dirigeants de clubs », le natif de Suresnes pose une condition avant de faire le grand saut : "Avoir les diplômes requis pour entraîner au plus haut niveau".Après avoir été annoncé du côté du Bayern Munich et de Manchester United au cours des derniers mois, l’ailier international croate Ivan Perisic (29 ans) aurait aujourd’hui une piste en Espagne. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Inter Milan, le natif de Split figurerait dans les petits papiers de l’Atlético Madrid.Selon les informations de nos confrères de FcIN, les Colchoneros auraient activé la piste menant à l’ancien joueur de Sochaux, de Bruges, de Dortmund et de Wolsfburg, auteur d’une première partie de saison discrète sous les ordres de Luciano Spalletti (2 buts et 2 assists en Serie A).Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe depuis la prise de pouvoir de Maurizio Sarri, le milieu de terrain international espagnol de Chelsea, Cesc Fabregas (31 ans), prend son mal en patience en attendant de trouver une éventuelle porte de sortie."Je n’abandonne pas", indique le natif d’Arenys de Mar dans un entretien accordé auJe ne suis pas quelqu’un que vous verrez se plaindre ou ne pas tout donner à cause de cela. Je serai toujours là pour montrer mon visage lorsque cela sera nécessaire et si le moment arrive, le moment arrive. Nous allons voir ce qu’il se passe. Il est trop tôt pour en parler » affirme le joueur de 31 ans qui resterait notamment dans le viseur du Milan AC (qui lui proposerait un bail de deux ans et demi).Auteur de cinq passes décisives cette saison en championnat, Ousmane Cissokho (31 ans), l’attaquant sénégalais d’Orléans, aurait la cote parmi l’élite.Selon beIN Sport, l’ancien joueur de Nîmes, Rouen, Limassol et Auxerre intéresserait fortement deux formations de Ligue 1 : Reims et Guingamp.Rémois et Guingampais seraient positionnés pour le Mercato d’hiver, mais la formation entraînée par Didier Ollé-Nicolle aurait décidé de fermer la porte pour le moment. Le natif de Saint-Louis présente un contrat courant jusqu’en juin prochain avec le club du président Philippe Boutron.