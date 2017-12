L’ancien joueur de la sélection anglaise, Gary Lineker, actuellement commentateur, a lancé une pique au Real Madrid sur Twitter au moment où le FC Barcelone inscrivait le premier but de la rencontre.

« Le Barça prend de l’avance avec un délicieux but. Je ne vois pas le Real Madrid en Ligue des champions la saison prochaine si ça continue de cette façon », a écrit Lineker sur son compte Twitter.

Un message qui a fait couler beaucoup d’ancre. Les supporters Merengues l’ont pris pour cible après ces propos limite déplacés pour le meilleur club de l’histoire du football.

Barça lead with a delicious goal. Can’t see Real Madrid being in next season’s Champions League if it stays like this. 😉

