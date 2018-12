Ndombele, Aouar, Mendy… On s’arrache les pépites lyonnaises

Après avoir mené au score, le Stade Rennais a été humilié à domicile par Strasbourg (1-4). Que ce soit Sabri Lamouchi ou Damien Da Silva, tous concèdent que le club breton a rendu trop vite les armes.

Un déficit mental pour Da Silva

Le nul à Montpellier (2-2) et la victoire contre Jablonec (1-2) ont laissé penser que le Stade Rennais avait peut-être bien trouvé la bonne formule pour enfin lancer une saison qui tardait à démarrer, mais Strasbourg a finalement ramené tout le club à sa triste réalité :sur le papier. Dimanche après-midi, les hommes de Sabri Lamouchi ont pourtant surfé sur leur vague positive de ces derniers jours pour ouvrir le score par Ismaïla Sarr (10eme), mais ce fut sans la moindre suite. « Ils ont pris l’avantage, ils l’ont gardé jusqu’au bout et on a perdu le fil, a souligné le coach breton au micro de beIN Sports.On n’a pas le droit. »C’est à se demander si Rennes n’aime clairement pas mener au score. Pour la 12eme fois de la saison, les coéquipiers de Clément Grenier ont ouvert la marque et pour la 8eme fois de la saison, ils ont craqué. Dans le camp rennais, cette défaite contre le Racing passe mal, et les têtes à la fin de la rencontre étaient celles des mauvais jours. « On perd à domicile 4-1, c’est donc forcément un très mauvais résultat, un très mauvais match », concède Damien Da Silva toujours sur la chaîne qatarie.« On se fait avoir sur des pertes de balles et on n’est jamais revenu derrière, fustige l’ancien Caennais. On a lâché. C’est mental parce que à 2-1, le match n’est pas fini. Mais le 3eme juste après la mi-temps, nous fait très mal à la tête. Il va falloir travailler encore plus. » Avec un déplacement à Lyon dès mercredi, ils n’auront pas le temps de cogiter.