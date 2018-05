National 1 - Red Star : Quand Régis Brouard fait un appel du pied à Hatem Ben Arfa

Présent au stade Bauer, ce vendredi, pour assister à la remontée du Red Star en Ligue 2, Hatem Ben Arfa s'est fait remarquer, à tel point que Régis Brouard, sur le ton de l'humour, lui a fait un appel du pied, sur Canal+ Sport.

Pendant que le Paris Saint-Germain faisait match nul (2-2) à Amiens, ce vendredi en ouverture de la 36eme journée de Ligue 1, Hatem Ben Arfa, quant à lui, préférait assister, au stade Bauer, à la remontée du Red Star en Ligue 2. Une présence très remarquée que Régis Brouard, entraîneur du club local, n’a pas manqué de commenter, au micro de Canal+ Sport. L’ancien technicien de Niort en a profité pour lancer un message un peu particulier à l’attaquant, qui n’a disputé aucune minute de jeu en Ligue 1 cette saison et qui est en fin de contrat avec le PSG en juin prochain : « On m’a dit qu’il était là ce soir (vendredi). S’il s’ennuie, qu’il ne sait pas quoi faire et qu’il se plaît à Paris, on l’accueillera avec plaisir. On peut trouver un accord, il est le bienvenu ».