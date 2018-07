National 1 - Laval : Le nouveau défi de Cédric Mensah

Le gardien togolais Cédric Mensah s'est engagé avec Laval (National 1) pour une année (+ une autre en option en cas de montée en L2).

Laissé libre par Le Mans, Cédric Mensah va rebondir au Stade Lavallois. Le gardien de but international togolais s’est engagé avec les Tangos pour une saison plus une saison supplémentaire en cas de montée en Ligue 2. Formé à Lille et passé également par Colmar en CFA, le portier de 29 ans a disputé la CAN 2017 avec les Eperviers, disputant le troisième match, face à la RD Congo. La recrue complète l’effectif mayennais, déjà riche à ce poste de Jean-Christophe Bouet (ex-Amiens), recruté précédemment.