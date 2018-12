National 1 (J16) : Le Mans et Laval en tête

En manque de temps de jeu avec Chelsea, le milieu de terrain espagnol Cesc Fabregas s’accroche en attendant des jours meilleurs, mais la situation est délicate.

Fabregas reste dans le viseur du Milan AC



Cesc Fabregas happy for Chelsea 'to be taught a lesson' if it helps tackle racism | @CDEcclesharehttps://t.co/5vK3U6oW1f

— Telegraph Football (@TeleFootball) 14 décembre 2018



Cesc #Fabregas ha ufficializzato pubblicamente quanto già detto al suo agente: vuole lasciare il #Chelsea per tornare protagonista. Offerte non mancano a partire dal #Milan che intriga lo spagnolo. #Leonardo offre contratto fino al 2021 ma serve sconto sul cartellino (8 mln) pic.twitter.com/8zlXdfQn0f

— Nicolò Schira (@NicoSchira) 14 décembre 2018

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe depuis la prise de pouvoir de Maurizio Sarri, le successeur d’Antonio Conte comme manager de Chelsea , le milieu de terrain international espagnol Cesc Fabregas (31 ans) a décidé s’accrocher. Titulaire (et capitaine) lors de l’affiche de jeudi soir contre Vidi (2-2, 6eme journée de la phase de poules de Ligue Europa), l’ancien joueur du Barça et Arsenal a fait le point sur une situation peu évidente pour un élément de son statut. « Je sais quel est mon rôle, a expliqué celui qui est d’habitude barré par Jorginho dans le onze de départ des Blues. Malheureusement, ce n’est pas celui que je veux. Je reste professionnel comme d’habitude. J’essaie toujours de faire de mon mieux dans ces conditions, même si cette année, je n’ai pas toujours joué un match au complet avec l’équipe première.Une situation qui pourrait conduire à un départ lors du Mercato d’hiver, mais il n’est pas question de faire n’importe quoi pour Cesc Fabregas ( qui aurait notamment repoussé les avances de l’OM ). Lié jusqu’en juin 2019 avec le club de Roman Abramovitch, le numéro 4 prend son mal en patience en attendant de trouver une éventuelle porte de sortie. « Je n’abandonne pas, indique le natif d’Arenys de Mar, qui resterait dans le viseur du Milan AC (qui lui proposerait un bail de deux ans et demi). Je ne suis pas quelqu’un que vous verrez se plaindre ou ne pas tout donner à cause de cela.Nous allons voir ce qu’il se passe. Il est trop tôt pour en parler. »