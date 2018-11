National 1 (J14) : Rodez l'emporte à Boulogne-sur-Mer et réalise une belle opération

Passés en audition devant la DNCG ce jeudi, Sochaux et l'AC Ajaccio ont été rétrogradés à titre administratif. Niort et Orléans ont, de leur côté, uniquement écopé d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations.

L'AC Ajaccio au pied du mur, Niort et Orléans « épargnés »

Sochaux est toujours dans le rouge. Il y a un an déjà, le club doubiste avait été épinglé par la direction nationale du contrôle de gestion. Les sanctions prises à l'époque (encadrement de la masse salariale, interdiction de recruter à titre onéreux et rétrogradation à titre conservatoire) ont été confirmées ce jeudi, à l'issue du passage en audition des dirigeants sochaliens devant la DNCG. 17eme de Ligue 2, le FCSM traverse donc une période compliquée à tous les niveaux, et ce malgré l'arrivée du groupe Baskonia-Alavés à la gestion sportive Eux aussi auditionnés par le gendarme du football français ce jeudi, l'AC Ajaccio, Niort et Orléans ont connu des fortunes diverses.et vont donc absolument devoir redresser leur situation financière dans les mois à venir. Les Chamois et l'USO s'en tirent en revanche un peu mieux, avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations pour seule sanction. Vendredi, ce sera au tour de Valenciennes de passer devant la DNCG.