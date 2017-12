Naples : Ghoulam, arrière gauche le plus influent d'Europe

Le CIES-Observatoire du football, institut de recherches indépendant, basé à Neuchâtel (Suisse) a établi le classement des joueurs es plus influents des cinq grands championnats européens dans chaque poste.

Les critères d’évaluation sont la récupération, la percussion et la finition, affinés en fonction du secteur de jeu, tout en prenant en compte le temps de jeu estimé au moins à 720 minutes cette saison.

Faouzi Ghoulam se retrouve dans le onze type comme étant le meilleur arrière gauche. Il est dans une équipe composée de stars à l’instar de Messi, Neymar, Aguero, Silva et Alves.

A noter que Ghoulam souffre actuellement d’une blessure aux ligaments croisés et est disponible pour une longue durée.

… and (almost) finally: best XI of the big-5 league semester as per @CIES_Football performance algorithm, top 10s per position available at https://t.co/3ZWfrFtFto pic.twitter.com/Fic9CcR74d

— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 11, 2017