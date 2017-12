Nantes : Avec un maillot inhabituel face à Saint-Etienne

Pour affronter Saint-Etienne ce dimanche, les joueurs du FC Nantes ont été contraints de porter ce qui est habituellement leur maillot... d’entraînement pour une sombre histoire de couleurs de maillots incompatibles selon l’arbitre.

Un match entre les « Verts » de l’AS Saint-Etienne et les « Canaris » du FC Nantes ne devrait pas, habituellement, poser problème au niveau de la couleur des maillots des deux équipes. Mais, ce dimanche, il y a finalement eu un problème de communication entre les deux équipes. Car si Nantes avait prévu son maillot extérieur, à dominante bleue avec des manches plus sombres, pour affronter des Stéphanois dans leur habituelle couleur verte… ils n’ont pas pu utiliser ce maillot ce dimanche sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard. L’arbitre a, en effet, décrété que les deux maillots n’étaient pas compatibles.

La Sainte-Barbe a joué un tour aux Nantais

Les joueurs du club forézien ont, pour ce match, porté leur troisième maillot, à dominante noire, dans le but de célébrer la Sainte-Barbe, saint-patronne des mineurs, pompiers et artificiers et, accessoirement, étrenner ce troisième maillot fabriqué par leur équipementier. Pris de court et n’ayant pas prévu de voyager avec un exemplaire de leur maillot domicile, de couleur jaune, les Nantais n’ont pas eu d’autre choix que de pénétrer sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard avec leur maillot d’entraînement jaune avec des parements verts sur les manches.