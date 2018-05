Nani de retour en Turquie ?

Selon Plaza Deportiva, Nani pourrait de nouveau filer en Turquie, alors que la Lazio Rome ne souhaite pas activer l’option d’achat assortie à son prêt et que Valence aimerait s’en débarrasser.

Nani est dans l’impasse. Indésirable à Valence, où Marcelino ne compte pas sur lui, très peu utilisé à la Lazio Rome, où il a été prêté et n’a cumulé que 112 minutes de jeu depuis le 25 février dernier, le Portugais se cherche déjà une porte de sortie. Et selon Plaza Deportiva, l’option la plus évidente serait un retour en Turquie. L’ailier y a déjà évolué une saison, à Fenerbahçe, en 2015-2016, où il a visiblement laissé un bon souvenir, puisque le club turc serait de nouveau prêt à l’accueillir. Seul problème : Valence, qui a déboursé 8,5 millions d’euros pour se l’offrir, ne souhaite pas le brader.