Nadal débarque à Monaco !

Le club de Monaco a recruté un directeur commercial nommé Juli Ferre Nadal en provenance du FC Barcelone.

L’AS Monaco enregistre une nouvelle recrue. Le club Champion de France vient de recruter Nadal ! Oui, oui, Nadal. Mais pas le plus célèbre sportif et numéro 1 mondial de tennis, évidemment. Non, le club de la Principauté n’a pas enregistré le renfort de Rafael Nadal, ni même celui de son oncle et ancien défenseur du FC Barcelone, Miguel Angel, mais celui de Juli Ferre Nadal en tant que directeur commercial.

Ce nouveau venu est âgé de 40 ans et occupait le poste de directeur des partenariats internationaux au Barça depuis cinq ans. Le club monégasque indique que Juli Ferre Nadal parle cinq langues dont le français couramment et qu’il a également travaillé par le passé à la Fédération internationale de basket et au Cirque du Soleil.