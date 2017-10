Naby Keita dévoile le nom de son idole !

Le maître à jouer du Syli National de la Guinée et du RB Leipzig Naby Keita ne cesse de faire étalage de toutes ses qualités sur les terrains allemands avec notamment 8 buts et 9 passes décisives en 29 apparitions la saison écoulée dans la prestigieuse Bundesliga.

>> Naby Keita dans le Top 5 des meilleurs dribbleurs en Europe !

Mais avant de se distinguer dans l’un des championnats les plus relevés du « Vieux Continent », Keita salivait sur les exploits de son idole de toujours Yaya Touré (102 apparitions et 19 réalisations sous le maillot de la Côte d’Ivoire).

En effet, dans un entretien accordé au site officiel de la FIFA, le désormais « footballeur africain le plus cher de l’histoire » a réitéré son admiration pour l’ex capitaine des Eléphants. L’ancien pensionnaire du Horoya Athlétique Club s’en émeut :

« Quand j’étais plus jeune, je regardais Yaya Touré comme un héros. Il a toujours été mon idole » affirme Naby Keita avant d’ajouter « J’ai même joué contre lui avec la sélection, à la CAN 2015. On a fait match nul 1:1, j’étais trop content, et ça m’a donné beaucoup d’envie pour progresser encore. Je rêvais de Yaya, je le regardais à la télé, et je me suis dit ce jour-là : incroyable ! Je joue contre Yaya Touré! ».

Pourvu qu’il suive les traces de son illustre aîné.