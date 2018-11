Montpellier : L'entame reste en travers de la gorge de Der Zakarian

Déçu par la première période de Montpellier, Michel Der Zakarian a apprécié la réaction de son équipe contre Rennes ce dimanche (2-2).

Der Zakarian : « Dommage ce penalty... »

Michel Der Zakarian était plutôt d’accord pour dire que le nul entre Montpellier et Rennes était logique ce dimanche après-midi. Mais l’entraîneur héraultais avait quand même en travers de la gorge la mauvaise entame de match de son équipe. « En première mi-temps, on a eu du mal à mettre notre jeu en place, à trouver la profondeur, le jeu dans les intervalles. On a eu beaucoup de déchet technique. On a eu du mal à se mettre dans le rythme, à se mettre en mouvement. Ils étaient bien organisés aussi, ils attendaient bas pour nous contrer », a détaillé l’ancien coach nantais en conférence de presse.Heureusement pour le MHSC, la deuxième période a été d’un tout autre niveau. Revigorés par l’égalisation d’Andy Delort avant la pause, les Pailladins ont montré un bien meilleur visage au retour des vestiaires. « La fin de la première mi-temps, elle est bonne. Le but est bien amené, même si le gardien relâche dans l’axe. Ça nous a redonné confiance. On a fait une très bonne entame de deuxième avec un joli but dans la conception. La deuxième mi-temps est bien meilleure dans le contenu. Malheureusement on n’a pas gagné. C’est dommage ce penalty », a conclu Michel Der Zakarian, en référence au but égalisateur de Rennes sur penalty, suite à une faute de Paul Lasne sur Ismaïla Sarr.