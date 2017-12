Montpellier : Der Zakarian est frustré

Passés tout près d’une victoire contre Marseille ce dimanche soir (1-1), les Montpelliérains étaient tous frustrés au coup de sifflet final mais ont refusé d’évoquer l’arbitrage de Frank Schneider.

Un match nul contre Marseille, Montpellier devrait peut-être s’en contenter en temps normal. Mais dimanche soir, après le coup de sifflet final, les Héraultais étaient unanimes pour exprimer leur frustration (1-1) après le point pris contre l’OM dans des conditions très particulières, les Phocéens marquant sur un penalty litigieux. « Je ne parlerai pas d’arbitrage. C’est un match qu’on méritait de gagner… Ils ne nous ont pas posé de problème », a tranché Michel Der Zakarian en conférence de presse, visiblement plus calme qu’au bord du terrain après le but refusé à Souleymane Camara dans les dernières minutes de la rencontre. Et le discours de l’entraîneur pailladin a été repris par ses joueurs à la sortie du stade de la Mosson.

Aguilar : « On perd deux points »

« On s’attendait tous à une grosse soirée, à un choc. Montpellier-Marseille, c’est souvent des matchs électriques. Malheureusement on ne gagne pas ce soir et il y a de la frustration », souffle Paul Lasne. « Bien sûr on est déçu, on aurait aimé gagner ce match », renchérit Stéphane Sessegnon. Très marqué, Nordi Mukiele a pris le soin de peser ses mots : « Je pense qu’on méritait de gagner ce match. On n’a pas été très inquiété par cette équipe. Je pense que c’est mieux de ne pas aborder le sujet de l’arbitrage sinon je vais prendre cher… » Et Montpellier a décidé d’être ambitieux à défaut d’être emballant sur le terrain. En témoigne le discours de Ruben Aguilar dimanche soir : « On perd deux points ce soir, il va falloir aller les prendre à Angers pour continuer notre marche en avant, estime l’ancien Auxerrois. On prouve à chaque match qu’on est costauds, Marseille n’a réussi à marquer sur un penalty. Mais la frustration est là, à chaud c’est compliqué de trouver les mots. »