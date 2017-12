Mondial des Clubs : les deux prochains défis de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vise des nouveaux objectifs dans le Mondial des Clubs. L’attaquant Merengue veut devenir seul, le meilleur buteur du tournoi. Un record qu’il partage actuellement avec Luis Suarez, Leo Messi et César Delgado (5 buts).

Si le quintuple ballon d’or marque conte Al Jazira en demi-finale, il deviendra le meilleur buteur. Suarez n’a eu besoin que de deux matchs pour marquer ses cinq buts, Messi de cinq et Ronaldo et Delgado de six.

L’autre défi de Cristiano est le trophée du meilleur joueur du Mondial des clubs qu’il ne l’a remporté qu’une seule fois en 2016.

Lionel Messi en compte déjà deux tandis que le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, l’a gagné une fois en 2014. La concurrence est rude pour la star Portugaise.