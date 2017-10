Mondial 2018 : le programme de la 5e journée des éliminatoires

Le sprint finale des éliminatoires du Mondial 2018 en Afrique est lancé et on pourrait avoir des premiers qualifiés dès ce weekend au bout de la 5e et avant dernière journée.

Dans le groupe A, la Tunisie devrait à tout prix éviter le piège Guinéen pour garder son avance de 3 points sur la RD Congo, qui se déplace chez la Libye et qui attend un cadeau de la part du Syli National.

Dans le groupe B, le Nigéria devrait finir le travail face à la Zambie qui jouera sa dernière chance chez les Super Eagles alors que le Cameroun et l’Algérie s’affrontent dans un match sans enjeu.

Le groupe C est l’un des plus disputés. La Côte d’Ivoire se rend au Mali pour arracher les trois points et continuer son leadership tandis que le vainqueur entre le Maroc et le Gabon gardera ses chances pour la qualification jusqu’à la dernière journée.

Dans le groupe D, le Sénégal est en danger durant son déplacement au Cap-Vert alors que le Burkina Faso doit à tout prix battre l’Afrique du Sud pour espérer le billet de ce groupe pour la Russie.

Enfin, l’Egypte, le Ghana et l’Ouganda jouent gros dans le groupe E qui n’a pas encore livré son dernier verdict. Attention au Congo, déjà éliminé, qui pourrait jouer les troubles fêtes.

Programme :

Groupe A :

Samedi 07 octobre :

Guinée 17h00 Tunisie

Libye 17h00 RD Congo

Classement : Tunisie 10 pts, RD Congo 7 pts, Libye 3 pts, Guinée 3 pts

Groupe B :

Samedi 07 octobre :

Nigeria 16h00 Zambie

Cameroun 16h00 Algérie

Classement : Nigeria 10 pts, Zambie 7 pts, Cameroun 3 pts, Algérie 1 pt

Groupe C :

Vendredi 06 octobre :

Mali 19h00 Côte d’Ivoire

Samedi 07 octobre :

Maroc 19h00 Gabon

Classement : Côte d’Ivoire 7 pts, Maroc 6 pts, Gabon 5 pts, Mali 2 pts

Groupe D :

Samedi 07 octobre :

Afrique du Sud 13h00 Burkina Faso

Cap-Vert 17h30 Sénégal

Classement : Burkina Faso 6 pts, Cap-Vert 6 pts, Sénégal 5 pts (3 m), Afrique du Sud 1 pt (3 m)

Groupe E :

Samedi 07 octobre :

Ouganda 13h00 Ghana

Dimanche 08 octobre :

Egypte 17h00 Congo

Classement : Egypte 9 pts, Ouganda 7 pts, Ghana 5 pts, Congo 1 pt