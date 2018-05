Mondial 2018 - présentation des villes: Volgograd

Le compte à rebours est lancé pour l’événement sportif planétaire. A moins de deux mois du coup d’envoi du Mondial 2018 qui se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet, Orange Football Club vous propose un tour d’horizon des onze villes hôtes ainsi que des douze stades qui accueilleront les 64 matches de l’épreuve phare du sport-roi.

Après les sept premières escales à Moscou, à Kazan, à Iekaterinbourg, à Nijni Novgorod, ou encore à Saint-Pétersbourg, à Samara et à Rostov-sur-le-Don, nous poursuivons notre périple à Volgograd, l’une des huit capitales administratives de la région de la Volga.

Volgograd

Population : 1 100 000 habitants

Fondée en : 1589

Région économique : Volga

Autrefois connue sous le nom de Stalingrad, Volgograd se situe sur la rive ouest du fleuve Volga, à 905 km au sud-est de la capitale Moscou.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville fut le théâtre de la bataille de Stalingrad, l’une des plus meurtrières de l’histoire, au cours de laquelle elle a été pratiquement anéantie. La Statue de la « Mère-Patrie », l’une des plus hautes statues du monde (85m), érigée en haut de la colline de « Kourgane Mamaïev », commémore cette bataille.

Il convient de noter que Volgograd occupe également une place importante dans l’écotourisme du pays. La ville se situe près des plaines de la Volga-Akhtouba, l’une des dernières zones préservées de la région. Les lacs représentent 35% de la surface de ce parc naturel, qui abrite plus de 250 espèces d’oiseaux.

La Volgograd Arena

Capacité : 45,568 places.

Equipe résidente : Rotor Volgograd

Lieu : Volgograd

La nouvelle arène de Volgograd a été bâtie sur le site du « Stade Central », au pied du mémorial de Kourgane Mamaïev.

D’une capacité de plus de 45 000 spectateurs et d’un coût estimé de 450 millions d’euros, l’enceinte présente une ressemblance frappante, en plus modeste, avec le célèbre « Nid d’oiseau » de Pékin, stade olympique des JO 2008.

En forme de cône tronqué, entouré d’une structure en treillis, la Volgograd Arena offre une apparence majestueuse. Elle accueillera notamment quatre matches de poules, dont trois rencontres de nos représentants africains en Russie (Tunisie – Nigeria et Egypte).

Le calendrier au Mondial 2018 :

Match de poule 14 : Tunisie – Angleterre le 18 juin (19h GMT)

Match de poule 25 : Nigeria– Islande le 22 juin (16h GMT)

Match de poule 33 : Arabie Saoudite – Egypte le 25 juin (15h GMT)

Match de poule 47 : Japon – Pologne 28 juin (15h GMT)

