Mondial 2018: Nigéria - Argentine sur un air de déjà vu !

Le Nigéria a hérité de l’Argentine lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. C’est la cinquième fois en six rencontres que les Super Eagles retrouvent les Argentins en phase de poules. Retour sur les cinq précédents Nigéria-Argentine en Coupe du Monde.

1994 : Nigéria – Argentine (1-2)

C’était le 25 juin 1994, à Foxborough dans le Massachusetts aux Etats-Unis, le Nigéria dispute son deuxième match de l’histoire en Coupe du monde. Quelques jours plus tôt, les Nigérians avaient écrasé la Bulgarie de Hristo Stoichkov (3-0). L’Albiceleste s’est imposé (2-1) et les deux équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. C’était le dernier match de Diego Maradona avec l’Albiceleste, contrôlé positif à l’éphédrine, après le match.

2002 : Nigéria – Argentine (0-1)

Troisième de la CAN 2002, les Super Eagles affrontent l’Argentine au premier tour, le 2 juin 2002. Ike Shorunmu, le portier du Nigeria enchaîne les parades mais fini par céder face à Gabriel « Batigol » Batistuta à la 63e minute. Le Nigéria termine alors dernier du groupe F avec deux défaites (Argentine et Suède), un nul (Angleterre) et un seul but marqué par Julius Aghahowa contre la Suède.

2010 : Nigéria – Argentine (0-1)

Le 12 juin 2010 à Johannesburg, le Nigéria retrouve l’Argentine avec leur tête Diego Maradona, en Afrique du Sud. Pour ces retrouvailles, l’Argentine a pu compter sur un but de la tête de Gabriel Heinze à la 6e minute. Pour la suite, le Nigeria perdra face à la Grèce et fera match nul avec la Corée du Sud pour échouer à la dernière place du groupe B.

2014 : Nigéria – Argentine (2-3)

Au Brésil, le Nigeria arrive avec le titre de champion d’Afrique en titre. C’est un match spectaculaire au bout duquel l’Argentine s’impose (2-3) grâce à un but assez chanceux de Marcos Rojo. Les Nigérians perdent (2-0) contre la France en huitième de finale tandis que l’Argentine battra la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas avant de perdre en finale contre l’Allemagne.