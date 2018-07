Mondial 2018: la France s'offre la Belgique et se hisse en finale !

L’équipe de France a composté mardi son billet pour sa troisième finale de Coupe du Monde en dominant la Belgique (1-0). Seul buteur du match, Samuel Umtiti a endossé le costume du héros chez des Bleus qui connaitront mercredi l’identité de leur adversaire, la Croatie et l’Angleterre, pour retourner sur son trône 20 ans après.

Le 10 juillet ne sera pas à jamais une date maudite dans l’histoire de l’équipe de France. Deux ans jour pour jour après la désillusion d’une défaite à domicile en finale de l’Euro 2016 contre le Portugal (0-1 ap), les Bleus ont écrit cette fois une page bien plus glorieuse de leur histoire. Ils ont composté mardi aux dépens de la Belgique (1-0) leur billet pour leur troisième finale de Coupe du Monde en 20 ans. Ils n’attendent désormais plus que le nom de leur adversaire. Ce sera la Croatie ou l’Angleterre, pour se projeter sur le rendez-vous de dimanche à Moscou (17h00), où ils pourraient donner des héritiers à la génération 1998, avec en trait d’union Didier Deschamps, alors capitaine et aujourd’hui sélectionneur. Comme d’habitude, il avait parfaitement préparé son coup et son équipe pour résister à ces Diables Rouges qui étaient bien les poisons annoncés.

Thomas Meunier remplacé numériquement par Mousa Dembélé et dans son couloir droit par Nacer Chadli, la troupe de Roberto Martinez n’était pas déstabilisé pour autant. Elle a imposé un énorme temps fort aux Bleus pendant une vingtaine de minutes. Elle confisquait le ballon et obligeait son adversaire à reculer, jusqu’à se créer trois situations franches d’ouvrir le score. Le premier orage était passé. Sans paniquer, les partenaires d’Hugo Lloris se sont remis les idées à l’endroit. Par le biais d’Antoine Griezmann, ils ont trouvé des solutions pour repartir de derrière et transpercer le bloc belge, à son tour sur le reculoir. Les Français n’ont pas concrétisé ce temps fort avant la mi-temps, mais juste après le retour des vestiaires, d’un coup de tête de Samuel Umtiti. Ce dernier a pris à Lilian Thuram, auteur d’un doublé inimaginable contre la Croatie en 1998 (2-1), le costume du héros inattendu. Comme un signe qu’il ne pouvait rien arriver aux Bleus.

Pendant une dizaine de minutes, les Belges étaient sonnés, comme perdus sur le terrain, et il y avait la place dans cet espace-temps pour tuer le match. Les joueurs de Deschamps ne l’ont pas fait et ont ensuite reculé jusque dans leurs 40 mètres, pour aspirer les Diables Rouges. Sauf qu’ils ont manqué de justesse dans les transmissions et ont vu les vagues revenir une à une. Il a fallu alors une solidité à toute épreuve et une solidarité incroyable, de onze joueurs prêts à se dévouer corps et âme en phase défensive, pour tenir bon face à la meilleure attaque du tournoi. A force de tenter sans trouver la clé, les Belges auraient même pu être punis en contres en fin de match. Les Bleus n’en feront pas une maladie, leur rêve se prolongera bien cinq jours supplémentaires. Et avec eux, c’est toute la France qui se prend à songer un délicieux dimanche après-midi, 20 ans après ce 12 juillet 1998. Une date anniversaire qu’il ne reste plus qu’à célébrer de la plus belle des manières.

Le film du match

15eme minute

Les Bleus se font une frayeur tous seuls, avec une relance sous pression de Lloris. Pavard perd son duel aérien avec M.Dembele à la tombée du ballon et De Bruyne en profite pour servir Hazard dans une défense française désorganisée. Excentré sur la gauche, l’ailier belge croise trop son tir pour attraper le cadre.

19eme minute

Le centre de Chadli sur la droite est trop long, mais Hazard évite la sortie à l’opposé. Le capitaine belge défie Pavard, l’efface facilement et rentre sur son pied droit pour armer une frappe puissante que Varane dévie juste ce qu’il faut de la tête pour envoyer le ballon au-dessus de sa lucarne.

21eme minute

Corner pour la Belgique sur la droite. Chadli le tire sortant et Giroud ne peut que dévier le ballon sans parvenir à éloigner le danger. Fellaini remise involontairement pour Alderweireld, qui envoie une belle frappe en pivot du gauche. Lloris la sort de sa lucarne d’une magnifique envolée sur sa droite.

34eme minute

Après une récupération haute des Bleus, Griezmann délivre une belle ouverture sur la droite vers Mbappé, parti à la limite du hors-jeu. L’attaquant du PSG remise intelligemment vers Giroud, en hors-jeu de position au départ et seul au point de penalty. Mais le joueur de Chelsea se précipite, à cause du retour d’Alderweireld, et vendange sa frappe.

39eme minute

Décalé sur la droite, Mbappé fixe la défense belge avant de lancer parfaitement Pavard dans son dos. Le latéral droit des Bleus se retrouve en duel avec Courtois dans une position excentrée et sa frappe croisée est déviée juste ce qu’il faut par le pied du gardien belge, auteur d’un gros arrêt sur cette action. Pavard aurait aussi pu servir Griezmann, seul en retrait.

51eme minute (1-0)

Corner pour la France sur la droite. Griezmann enroule son centre du gauche et Umtiti passe devant Fellaini pour couper la trajectoire de la tête au premier poteau. Sa reprise ne laisse aucune chance à Courtois, battu à bout portant.

56eme minute

Action collective magnifique des Bleus, avec Matuidi qui dévie intelligemment pour Mbappé, dont l’enchaînement roulette – talonnade est parfait pour servir Giroud. L’attaquant français contrôle et enchaîne sur un tir contré par un excellent retour de M.Dembélé dans ses pieds.

65eme minute

Les Belges fixent la défense française sur le côté droit et De Bruyne envoie un long centre dans la surface. Fellaini devance P.Pogba au point de penalty pour placer une reprise de la tête qui file juste à côté du poteau gauche de Lloris, qui était sur la trajectoire du ballon.

81eme minute

Hazard déclenche un nouveau mouvement en s’appuyant sur R.Lukaku, qui remise sur le capitaine belge. Varane intervient dans ses pieds, mais le ballon revient sur Witsel, qui arme une frappe lourde des 25 mètres. Lloris repousse bien des deux poings dans une zone non dangereuse.

93eme minute

Récupération haute des Français, avec P.Pogba sur la gauche. Il fixe la défense belge avant de servir à hauteur Griezmann, qui efface Kompany sur son contrôle pour enchaîner sur un tir croisé droit. C’est trop mou pour battre Courtois, qui se saisit bien du ballon sur sa droite.

96eme minute

Encore un grand numéro de P.Pogba, qui s’avance pour mieux décaler sur la gauche Tolisso. Le milieu du Bayern Munich a la balle de finale au bout du pied, mais Courtois sort un arrêt énorme sur sa gauche pour sortir la frappe croisée de l’ancien Lyonnais, qui prenait le direction du petit filet.

Tops et flops



TOP 3

Un nouveau chef d’œuvre à la collection russe de VARANE. Le défenseur des Bleus a enfoncé le clou d’un tournoi de très haut niveau avec une nouvelle copie sans la moindre faute. Il a pris le dessus sur R.Lukaku dans le domaine aérien et s’est trouvé sur toutes les trajectoires, en particulier sur les centres. Froid comme une lame quand il fallait éteindre le feu belge. Impressionnant de calme et de sérénité.

Déjà décisif au tour précédent contre l’Uruguay, LLORIS a encore réalisé le match quasi-parfait. Il a sorti une nouvelle parade énorme, sur un tir d’Alderweireld, et s’est montré précis dans toutes ses autres interventions, y compris une frappe de Witsel en fin de match. Un peu de déchet au pied, mais c’est tout. Dans la lignée de ses prestations impeccables depuis le début de la Coupe du Monde.

MATUIDI a rappelé pourquoi il était si primordial au bon fonctionnement de l’équipe de France. Il a étincelé dans son rôle hybride, entre impact défensif monstrueux sur le côté gauche et activité énorme dans son couloir. Même balle au pied, il a fait d’excellentes choses, étant à l’origine de certains mouvements des Bleus. Du grand Matuidi.



FLOP 3

Trop tendre sur le corner qui a amené le but de la victoire des Bleus, FELLAINI n’a pas brillé là où il était attendu, dans le domaine aérien. Dès lors, son influence s’est révélée minimale, même s’il a obtenu une occasion de remettre les compteurs à égalité autour de l’heure de jeu. Le pari de Martinez d’imposer un défi physique dans la surface française n’a pas fonctionné.

Dès la première accélération de Mbappé, VERTONGHEN avait compris que la soirée serait longue pour lui. Comme annoncé, le latéral belge a souffert face à la vivacité et aux dribbles de l’ailier des Bleus, virevoltant dans son couloir. C’est un miracle que l’arbitre ait attendu la 93eme minute pour lui infliger un carton jaune, tant il a multiplié les fautes.

Son match contre le Brésil sera resté une promesse sans lendemain. Mieux contrôlé par le bloc français, DE BRUYNE n’a pas existé, hormis des longs ballons lors de la dernière demi-heure. Autant E.Hazard a mis au supplice la défense française par séquences, autant le milieu offensif de Manchester City n’a pas réussi à se sortir du piège. A partir de là, il manquait quelque chose aux Diables Rouges.

Monsieur l’arbitre au rapport

Les arbitres de cette Coupe du Monde sont décidément à la hauteur de l’événement. Andres Cunha a réalisé un sans-faute, en dehors d’une faute oubliée à Eden Hazard à l’entrée de la surface des Bleus. Sinon, c’était du grand art, avec toujours la volonté de laisser vivre le jeu un maximum. Et tout ça sans l’aide de la VAR.

La feuille de match

Coupe du Monde 2018 (Demi-finale) : FRANCE – BELGIQUE : 1-0

Stade Krestovski (64 286 spectateurs)

Temps ensoleillé – Pelouse excellente

Arbitre : M.Cunha (Uruguay / 7)

But : Umtiti (51eme) pour la France

Avertissements : N.Kanté (87eme) et Mbappé (92eme) pour la France – Hazard (63eme), Alderweireld (71eme) et Vertonghen (94eme) pour la Belgique

Expulsion :



France

Lloris (cap) (8) – Pavard (6), Varane (9), Umtiti (7), L.Hernandez (7) – N.Kanté (7), P.Pogba (7) – Mbappé (7), Griezmann (7), Matuidi (8) puis Tolisso (86eme) – Giroud (4) puis N’Zonzi (84eme)

N’ont pas participé : S.Mandanda (g), Areola (g), Kimpembe, Lemar, O.Dembélé, Rami, Fekir, D.Sidibé, Thauvin, B.Mendy

Sélectionneur : D.Deschamps



Belgique

Courtois (6) – Alderweireld (5), Kompany (5), Vertonghen (3) – Chadli (4) puis Batshuayi (91eme), Witsel (5), M.Dembele (4) puis Mertens (60eme), Hazard (cap) (6) – De Bruyne (3), Fellaini (3) puis Carrasco (80eme) – R.Lukaku (4)

N’ont pas participé : Mignolet (g), Casteels (g), Vermaelen, T.Hazard, Tielemans, Januzaj, Boyata, Dendoncker

Sélectionneur : R.Martinez