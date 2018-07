Mondial 2018: la France met fin au rêve belge et accède à la finale

Le 10 juillet ne sera pas à jamais une date maudite dans l’histoire de l’équipe de France. Deux ans jour pour jour après la désillusion d’une défaite à domicile en finale de l’Euro 2016 contre le Portugal (0-1 ap), les Bleus ont écrit cette fois une page bien plus glorieuse de leur histoire. Ils ont composté mardi aux dépens de la Belgique (1-0) leur billet pour leur troisième finale de Coupe du Monde en 20 ans. Ils n’attendent désormais plus que le nom de leur adversaire. Ce sera la Croatie ou l’Angleterre, pour se projeter sur le rendez-vous de dimanche à Moscou (17h00), où ils pourraient donner des héritiers à la génération 1998, avec en trait d’union Didier Deschamps, alors capitaine et aujourd’hui sélectionneur. Comme d’habitude, il avait parfaitement préparé son coup et son équipe pour résister à ces Diables Rouges qui étaient bien les poisons annoncés.

Comme Marius Trésor en 1982 et Lilian Thuram en 1998, @samumtiti est un défenseur qui marque en 1/2 finale de Coupe du Monde !#FRA #FRABEL #CM2018 pic.twitter.com/DfJyXtPfFZ — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 10 juillet 2018

Thomas Meunier remplacé numériquement par Mousa Dembélé et dans son couloir droit par Nacer Chadli, la troupe de Roberto Martinez n’était pas déstabilisé pour autant. Elle a imposé un énorme temps fort aux Bleus pendant une vingtaine de minutes. Elle confisquait le ballon et obligeait son adversaire à reculer, jusqu’à se créer trois situations franches d’ouvrir le score. Le premier orage était passé. Sans paniquer, les partenaires d’Hugo Lloris se sont remis les idées à l’endroit. Par le biais d’Antoine Griezmann, ils ont trouvé des solutions pour repartir de derrière et transpercer le bloc belge, à son tour sur le reculoir. Les Français n’ont pas concrétisé ce temps fort avant la mi-temps, mais juste après le retour des vestiaires, d’un coup de tête de Samuel Umtiti. Ce dernier a pris à Lilian Thuram, auteur d’un doublé inimaginable contre la Croatie en 1998 (2-1), le costume du héros inattendu. Comme un signe qu’il ne pouvait rien arriver aux Bleus.

❌ La Belgique ne jouera pas la finale de la #CM2018 mais le match pour la 3e place. 😢#BEL pic.twitter.com/0hIyR5yeZe — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 10 juillet 2018

Pendant une dizaine de minutes, les Belges étaient sonnés, comme perdus sur le terrain, et il y avait la place dans cet espace-temps pour tuer le match. Les joueurs de Deschamps ne l’ont pas fait et ont ensuite reculé jusque dans leurs 40 mètres, pour aspirer les Diables Rouges. Sauf qu’ils ont manqué de justesse dans les transmissions et ont vu les vagues revenir une à une. Il a fallu alors une solidité à toute épreuve et une solidarité incroyable, de onze joueurs prêts à se dévouer corps et âme en phase défensive, pour tenir bon face à la meilleure attaque du tournoi. A force de tenter sans trouver la clé, les Belges auraient même pu être punis en contres en fin de match. Les Bleus n’en feront pas une maladie, leur rêve se prolongera bien cinq jours supplémentaires. Et avec eux, c’est toute la France qui se prend à songer un délicieux dimanche après-midi, 20 ans après ce 12 juillet 1998. Une date anniversaire qu’il ne reste plus qu’à célébrer de la plus belle des manières.

✅ LA FRANCE EST EN FINALE DE LA COUPE DU MONDE ! 😊#FRA #CM2018 pic.twitter.com/i3upfMlOOr — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) 10 juillet 2018

La feuille de match

Coupe du Monde 2018 (Demi-finale) : FRANCE – BELGIQUE : 1-0

Stade Krestovski (64 286 spectateurs)

Temps ensoleillé – Pelouse excellente

Arbitre : M.Cunha (Uruguay / 7)

But : Umtiti (51eme) pour la France

Avertissements : N.Kanté (87eme) et Mbappé (92eme) pour la France – Hazard (63eme), Alderweireld (71eme) et Vertonghen (94eme) pour la Belgique