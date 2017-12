Mondial 2018 : le groupe de la France est celui de la mort, explications !

Si plusieurs médias présentent les groupes B (Portugal, Espagne, Maroc, Iran), D (Argentine, Islande, Croatie, Nigeria) et F (Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud) en tant que groupes de la Mort, certains chiffres disent le contraire.

En effet, selon la moyenne du classement FIFA des 4 sélections de chaque groupe on aboutit à un groupe de la mort non attendu du tout, c’est le groupe C, composé de la France, Australie, Pérou et Danemark. Ce groupe présente une moyenne de 17,75.

Le groupe A (Russie, Arabie Saoudite, Egypte, Uruguay) est clairement le moins relevé selon les mêmes statistiques.