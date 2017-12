Mondial 2018 : Didier Drogba commente le tirage du Sénégal

Présent lors de la 4ème édition des Awards de la Fédération mauritanienne de football, Didier Drogba a été interrogé sur les chances du Sénégal pour la Coupe du Monde 2018.

Incorporé dans la poule H avec la Pologne, le Japon et la Colombie, le Sénégal est dans « une poule jouable mais difficile », selon l’ancien capitaine des Eléphants.

« C’est une poule jouable et ce groupe me rappelle celui de la Côte d’Ivoire en 2014 avec la Colombie, le Japon et la Grèce », a rappelé l’ancien attaquant de Chelsea.

« Je pense que le Sénégal a les chances pour passer, il y a de la place et face à ces équipes il faut mettre tous les ingrédients et surtout mettre de l’impact physique », a-t-il ajouté.

« Sincèrement avec ce que nous avons vu de cette équipe du Sénégal, elle peut passer mais faudrait-il mettre les ingrédients nécessaires parce que comme les autres poules, toutes les équipes présentes ont envie et se donneront l’ambition d’aller au bout », a indiqué Didier Drogba.

« La Côte d’Ivoire était à deux doigts de passer au second tour à Brésil 2014 mais dommage que certains choix n’ont pas été faits », s’est-il souvenu.

« Il faut se donner les moyens parce que toutes les équipes se sont battues pour passer et arriver à ce niveau », a-t-il conclu.