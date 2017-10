Mondial 2018 : Asamoah Gyan forfait face à l'Ouganda

Nouveau forfait dans les rangs du Ghana. Contraint à battre l’Ouganda pour rester en course pour la qualification au Mondial 2018, la mission du Ghana ne sera pas facile puisque les Black Stars viennent de perdre les services de l’un de leurs joueurs clés, Asamoah Gyan.

Le capitaine des Black Stars doit déclarer forfait pour soigner une cheville douloureuse. C’est le club du joueur, Kayserispor, qui a envoyé une correspondance à la fédération ghanéenne pour lui signaler son absence.

Une absence qui s’ajoute à celles de Jonathan Mensah et Harrisson Afful, qui ont déjà déclaré forfait. Rappelons que les frères André et Jordan Ayew n’ont pas été retenus non plus.

Le Ghana doit battre l’Ouganda et espérer un faux pas de l’Egypte face au Congo, dans l’autre match de la poule.