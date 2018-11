Monaco : Un départ d'ampleur lors du prochain Mercato ?

Selon L’Equipe, la LFP et la FFF ne seraient pas favorables à la créations d’une troisième division professionnelle.

Mais jeudi, le bureau de la LFP a rejeté cette idée, annonce le journal L’Equipe ce samedi, qui précise également que la FFF n’y est pas favorable non plus. A court terme, le projet est donc enterré. Toutefois, des discussions devraient prochainement s’engager entre les clubs professionnels et les formations de National 1 pour trouver un compromis. Il s’agirait pour les clubs de Ligue 1 de reverser 1% du nouveau montant des droits TV (soit environ 10 millions d’euros), afin que les formations de N1 puissent augmenter leurs budgets et avancer vers le professionnalisme., ce qui n’est pas le cas actuellement.