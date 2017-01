Monaco - Germain "Ne pas se mettre de pression supplémentaire"

Valère Germain a évoqué le titre de champion de France après le nouveau succès probant de Monaco face à Lorient (4-0). L'attaquant de l'ASM estime que son équipe à des chances de soulever le trophée à la fin à condition de mettre les mêmes ingrédients que depuis le début de la saison.

« Malgré l’expérience qu’il peut y avoir, on est quand-même un groupe assez jeune. C’est pour ça que je répète qu’on ne vise pas le titre. On va prendre les matchs les uns après les autres pour ne pas se mettre une pression supplémentaire. Ça fait plusieurs matchs qu’on gagne avec quatre ou cinq buts d’écart, donc forcément on impressionne. Il faut continuer à travailler à ne pas se prendre pour des autres comme on le fait depuis le début. J’espère qu’on aura une belle fin de saison. »

« On sent que Paris est un petit peu moins bien cette année. Ça fait depuis le début de saison que d’autres équipes, pas que Monaco, disent que c’est l’année ou jamais. On est devant avec Nice pour le moment parce qu’on a fait un super parcours depuis le début de saison. Il va falloir être régulier jusqu’au bout. C’est sûr que gagner à Paris serait une super opération, mais il reste beaucoup de matchs. »